HiFi ist manchmal Definitionssache: So erreicht uns aktuell eine Pressemitteilung von Rotels Highend-Marke Michi, die den neuen MQ5 ankündigt – und zwar als Transport DAC. Anders betrachtet, handelt es sich um einen CD-Spieler mit von außen ansprechbarem DAC. So oder so gilt: Wenn man genau hinsieht, wird der extreme audiophile Anspruch deutlich.

Rotel Michi Q5: Vollsymmetrisch und mit der Kraft von zwei Trafos

Der Michi Q5 kommt mit einem mechanisch ambitionierten Top-Loading-Mechanismus aus Carbon und Aluminium, der schwimmend gelagert ist, um unerwünschte Vibrationen im Zaum zu halten und den Motor mechanisch von der Elektronik zu entkoppeln. Die Elektronik soll dem nicht nachstehen: In der Wandlersektion werkelt der ESS-ES9028PRO, ein 8-Kanal-Wandler, der so beschaltet ist, dass je vier Kanäle dem linken und rechten Signalpfad zugeordnet sind. Tatsächlich ist die analoge Schaltung vollsymmetrisch ausgeführt, was laut Michi mit für „minimale Verzerrungen“ bürge. Apropos digital und analog: Mithilfe zweier die jeweiligen Schaltungsspheren jeweils einzeln versorgenden Ringkerntrafos, sollen wechselseitige Störeinflüsse erst gar nicht auftreten können.

Transport, DAC oder Player?

Koaxiale und optische S/PDIF-Ausgänge machen den Michi Q5 auf Wunsch zum reinen CD-Transport zur Nutzung mit externen DACs. Mit dabei sind außerdem Digitaleingänge (USB-B bis maximal 384 kHz/32 Bit sowie DSD256, optisch und koaxial bis 192 kHz/24 Bit), die den Q5 dann selbst als dedizierten D/A-Wandler einsetzbar werden lassen – das gewandelte Signal gibt der Rotel Michi Q5 wahlweise symmetrisch (XLR) oder unsymmetrisch (Cinch) aus.

Die Usability

Dank beiliegender Fernbedienung, RS232- und Ethernet-Anschluss bietet der Q5 eine umfassende Integration in Automationssysteme bei intuitiver und einfacher Steuerung, die durch das vollfarbige TFT-Display auf der Frontpartie, das auch CD-Albumcover anzeigt, abgerundet wird.

Preis und Verfügbarkeit

Der 23,5 Kilogramm schwere Michi Q5 ist ab Januar 2025 erhältlich – zum Preis von voraussichtlich 5.999 Euro.

Kontakt

ATR - AUDIO TRADE

Wallufer Straße 2

65343 Eltville am Rhein

Deutschland

Telefon: +49(0)20-882 66 22

E-Mail: eltville@audiotra.de

Web: https://www.audiotra.de/