Michi (japanisch für Weg) ist bekanntermaßen die Flaggschiff-Produktlinie aus dem traditionsbewussten japanischen Hause Rotel. Nun wird das Portfolio um die neue Prestige-Serie erweitert. Den Auftakt bilden zwei Komponenten, die zentrale Entwicklungsprinzipien der Topmodelle (vgl. Test Rotel Michi P5 und Rotel Michi S5) übernehmen, aber preislich darunter positioniert sind: der integrierte Verstärker Michi Prestige X430 und der CD-Spieler Michi Prestige Q430. Beide richten sich, so heißt es vom zuständigen ATR-Vertrieb, an ambitionierte Musikliebhaber, die eine leistungsstarke und langlebige Anlage im gehobenen Segment aufbauen möchten.

Michi Prestige X430: kräftiges Class-AB und ein DAC

Der Michi Prestige X430 arbeitet als Class-AB-Vollverstärker und liefert knackige 210 Watt pro Kanal an 8 Ohm beziehungsweise 340 Watt an 4 Ohm, wenn gefordert. Möglich wird dies durch hochstromfähige Ausgangstransistoren und ein großzügig dimensioniertes Netzteil mit Ringkerntransformator aus hauseigener Fertigung, das auch bei dynamischen Lastwechseln für stabile Spannungsverhältnisse bürge.

Von PCM bis Phono …

Digitale Signale verarbeitet ein ESS-SABRE-ES9039Q2M-DAC, der PCM- und DSD-Material über USB sowie über koaxiale und optische Eingänge unterstützt. Der USB-Port ist überdies Roon-Tested. Zusätzlich bietet der Verstärker Bluetooth mit aptX HD und AAC, einen HDMI-ARC-Eingang inklusive CEC-Steuerung, mehrere analoge Hochpegeleingänge sowie – Vinylfreunde wird’s freuen – einen MM-Phonoeingang.

Und noch mehr Features

Damit sind der Anschlussmöglichkeiten des japanischen Amps nicht genug: Der Michi Prestige X430 bietet seinem Besitzer nämlich zudem zwei Subwoofer-Ausgänge sowie einen 6,35-mm-Kopfhörerausgang an. Und ein bisschen Spielerei: Ein großes Farbdisplay bildet neben Pegelanzeigen im VU-Meter-Stil (aktuell offenbar wieder ein Trend) auf Wunsch auch ein Frequenzspektrum ab. Das Auge hört bekanntlich mit …

Michi Prestige Q430: Dedizierter CD-Spieler mit High-End-Anspruch

Der Michi Prestige Q430 ist als reiner CD-Spieler konzipiert und setze, so die Pressemitteilung, auf ein präzise geführtes Tray-Laufwerk mit vibrationsarmer Konstruktion. Mehrstufig geregelte Netzteile sollen elektrische Störungen minimieren und die empfindlichen Signalpfade stabil versorgen.

Für die D/A-Wandlung kommt ein ESS SABRE ES9028PRO zum Einsatz. Der achtkanalige Chip arbeitet im differenziellen Stereo-Modus, wobei jeweils vier Kanäle pro Seite parallel geschaltet werden. So will man bei Rotel/Michi Rauschabstand und Dynamik verbessern.

Als Anschlussoptionen stehen sowohl unsymmetrische Cinch- als auch symmetrische XLR-Ausgänge zur Verfügung. Ergänzt wird dies durch einen koaxialen Digitalausgang, etwa für den Betrieb mit externen DACs.

Verfügbarkeit und Preise

Der Vollverstärker Michi Prestige X430 soll ab Mitte April 2026 zum Preis von 4.999 Euro erhältlich sein. Der CD-Spieler Michi Prestige Q430 folgt voraussichtlich Mitte Juni 2026 und wird mit 3.999 Euro gelistet.

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