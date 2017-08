Bernd Hömke von Input Audio gibt in einer aktuellen Pressemitteilung bekannt, dass der Schallplattenspieler Starter vom britischen Hersteller Michell Engineering nun in einer von Input Audio weiterentwickelten Version vorliegt.

Es handelt sich dabei um eine ProDisc genannte Modifikation, bestehend aus einer zusätzlichen Ebene, die zwischen die Tellerfüße und der Acrylbasis des Laufwerks eingefügt wird. Diese Ebene soll die Standfestigkeit des Laufwerks verbessern und die Masse des Schallplattenspieler erhöhen – was sich, so Hömke, in einer deutlichen Klangverbesserung manifestiere.

Dieses getunte Modell hört auf den Namen Transformer und ist entweder komplett in dieser Fassung erhältlich – oder zum Preis von 298 Euro als Upgrade für einen bereits bestehenden Starter.

Tonarmbasen sind für Rega- und SME-Arme lieferbar.

Preis Michell Engineering Transformer Schallpalttenspieler: ab 1.648 Euro

Kontakt

Input Audio

Ofeld 15

24214 Gettorf



Telefon: +49(0)4346 - 60 06 01

E-Mail: b.hoemke@inputaudio.de

Web: www.inputaudio.de