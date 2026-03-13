Michell Revolv: Plattenspieler-Laufwerk | News fairaudio

Zwischen minimalistischem TecnoDec und dem deutlich aufwendigeren Gyro positioniert Michell Engineering den neuen Revolv. Das Konzept: präzise Mechanik, wirksame Resonanzkontrolle und eine bewusst reduzierte Konstruktion – kombiniert zu einem Analog-Laufwerk, das hochwertige HiFi-Systeme ohne Umwege um analoge Qualitäten erweitert.

Präzisionschassis und resonanzarme Konstruktion

Das Fundament des Michell Revolv bildet ein präzisionsgefertigtes Chassis aus 19 Millimeter starkem Aluminium in Luftfahrtqualität. Diese steife Konstruktion soll unerwünschte Resonanzen reduzieren und eine stabile Plattform für Tonarm und Lager bilden.

Zum Einsatz kommt außerdem ein Delrin-Plattenteller, dessen Massenträgheit durch Messinggewichte erhöht wird. Die Kombination aus Materialdämpfung und zusätzlicher Masse soll für einen besonders ruhigen Lauf und eine stabile Drehbewegung sorgen. Ergänzt wird das Konzept durch vibrationsdämpfende Sorbothane-Füße mit mehreren speziellen Dämpfungsknoten, die den Plattenspieler wirksam vom Untergrund entkoppeln.

Motor und Antrieb des Michell Revolv

Wie bei vielen Laufwerken von Michell setzt auch der Revolv auf ein freistehendes Motorsystem. Das schwere Motorgehäuse ist vollständig vom Plattenspieler getrennt, sodass Motorvibrationen nicht direkt auf das Laufwerk übertragen werden können. Die einzige Verbindung zwischen beiden Komponenten ist der Antriebsriemen.

Die Behausungen von Motor und Netzteil sind aus massiven Aluminiumblöcken gefertigt und vollständig abgeschirmt sowie geerdet. Diese Konstruktion soll elektromagnetische Störungen reduzieren und gleichzeitig eine stabile Stromversorgung gewährleisten. Die Drehzahl lässt sich elektronisch wählen, wodurch eine komfortable Bedienung möglich wird.

Das neue Michell-Laufwerk arbeitet mit einem ölgeschmierten Tellerlager mit „umgekehrter Monohelix-Struktur“. Das soll eine kontinuierliche Schmierung sicherstellen und zu langfristiger Laufruhe sowie mechanischer Stabilität beitragen.

Entwickelt, konstruiert und in Handarbeit gefertigt wird der Michell Revolv vollständig in Großbritannien – er steht damit ganz in der Tradition des Herstellers, der seit Jahrzehnten zu den bekannten Namen im Bereich hochwertiger Plattenspieler gehört.

Preise und Varianten

In der Basisvariante – als reines Laufwerk – wird der Michell Revolv für 4.400 Euro angeboten. Er ist auf Wunsch auch mit den Rega-Tonarmen T2 (Aufpreis 350 Euro) und T8 (Aufpreis: 1.000 Euro) erhältlich.

Kontakt

Input Audio

Ofeld 15

24214 Gettorf



Telefon: +49(0)4346 – 600 601

E-Mail: b.hoemke@inputaudio.de

Web: https://www.inputaudio.de/