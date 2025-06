Mit dem Apollo bringt der britische Phonospezialist Michell Engineering einen neuen Phonovorverstärker auf den Markt, der sich an anspruchsvolle Vinylhörer richtet. Die für MM- und MC-Tonabnehmer ausgelegte Komponente wurde laut Anbieter mit besonderem Augenmerk auf höchste Klangreinheit entwickelt.

Michell Audio Apollo: Konsequent audiophil

Der Apollo basiert auf Class-A-Vorverstärkerstufen, die – so der Hersteller – üblicherweise in professionellen Mikrofon-Preamps verbaut sind. Hier werden bekanntermaßen besonders hohe Ansprüche an den Signal-Rausch-Abstand und die Verzerrungsarmut gestellt.

Eine komplett passiv aufgebaute RiAA-Entzerrung soll größtmögliche Klangtreue sicherstellen. Jede Verstärkerstufe wird durch eine eigene Rückkopplungsschaltung überwacht und gesteuert, um eine möglichst konstante Signalqualität sicherzustellen.

Sowohl der Vorverstärker als auch das Netzteil kommen mit einem Gehäuse, das aus zwei massiven Aluminiumblöcken gefertigt ist und nach Art eines Faradayschen Käfigs möglichst viele externe Störungen abschirmt.

Externe Stromversorgung

Ein weiteres zentrales Element des Designs ist die externe Stromversorgung namens „Muse”. Der Apollo wird über dieses separate Netzteilmodul mit einem hochwertigen, rauscharmen Ringkerntransformator gespeist. Dabei arbeitet die „Muse“-Stromversorgung mit dem internen Apollo-Netzteil zusammen, um eine hervorragende Filterung und Regelung zu gewährleisten. Die Verbindung zum Hauptgerät erfolgt über ein speziell für den Audiobereich konzipiertes Kabel britischer Fertigung.

Verfügbarkeit und Vertrieb

Der Phonovorverstärker Michell Engineering Apollo ist ab sofort im Fachhandel erhältlich. Vertrieben wird das Gerät exklusiv über Input Audio. Der Preis beträgt 3.998 Euro.

Kontakt

Input Audio

Ofeld 15

24214 Gettorf



Telefon: +49(0)4346 – 600 601

E-Mail: b.hoemke@inputaudio.de

Web: https://www.inputaudio.de/