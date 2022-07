Der inoffizielle Gruß der HiFi-Freunde könnte lauten: „Hey, was ist Phase?“ – denn das richtige Ausphasen der Einzelkomponenten bringt in aller Regel einen Klanggewinn gegenüber der zufälligen Positionierung der Netzstecker. Hierfür gibt es jetzt ein neues, überarbeitetes Tool.

Phasendetektor MFE PDV03: Technik und Konzept

Der PDV03 löst im Produktsortiment von MFE Electronic den PDV02 ab – er kann einiges mehr, unter anderem Komponenten nicht nur im ausgeschalteten Zustand, sondern auch im laufenden Betrieb prüfen. Anders als der MFE PDV02 kommt der MFE PDV03 mit einem eigenen Netzkabel, das mit der Wandsteckdose beziehungsweise Netzleiste verbunden wird.

Im zweiten Schritt wird die zu überprüfende Komponente an den PDV03 angeschlossen und ausgephast. Hierbei sollen, so MFE Electronic, in Sekundenschnelle rund 200 Messungen ausgewertet werden. LEDs zeigen an, ob die Phase korrekt ist oder nicht. Über eine interne Referenz lässt sich überdies eine Eigenkalibrierung des MFE PDV03 durchführen.

Zur Einführung des Produkts gibt’s ein schönes Angebot für Interessenten: Wer bis zum 1. September 2022 MFE-Produkte im Gesamtwert von mindestens 2.500 Euro ordert, bekommt einen MFE PDV03 geschenkt. Ansonsten kostet der neue Phasendetektor von MFE 398 Euro.

Kontakt

MHW Audio

Burgsiedlung 1

87527 Sonthofen

Deutschland

Telefon: +49(0)8321-607 8900

E-Mail: info@mhw-audio.de

Web: https://mhw-audio.de