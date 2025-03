Der französische Hersteller Métronome kündigt eine spannende Erweiterung seines Portfolios an, nämlich den CD-Transport DST, der eine ideale Ergänzung zu den ambitionierten D/A-Wandlern und Streamern des Hauses darstellen soll.

Nicht bloß ein Laufwerk …

Der neue Métronome DST ist ein CD-Transport – und durchaus ein besonderer: Er liest nämlich nicht bloß die Daten der einliegenden CD, sondern bietet auch eine Upsampling-Möglichkeit an – inklusive der Option, die Daten im PCM- oder DSD-Format abzugreifen. Das Slot-In-Laufwerk stammt übrigens vom österreichischen Digitalspezialisten StreamUnlimited, bekanntlich ursprünglich gegründet von ehemaligen Philips-Entwicklern. Der DST sei laut Hersteller eine optimale Ergänzung etwa zum Métronome DSS 2, einer ziemlich spannenden Streaming-Bridge, die wir bereits zum ausführlichen Test begrüßen durften.

Inklusive DSD

Bei maximalem Upsampling stehen an allen Ausgängen PCM-Daten mit 32 Bit/384 kHz bereit, während über die I2S-Schnittstelle zudem DSD256 und über die beiden anderen Ausgänge (S/PDIF koaxial, AES/EBU) immerhin noch DSD128 möglich ist.

Verfügbarkeit, Varianten, Preis

Die ersten Métronome DST gehen aktuell gerade in die Produktion, der zuständige Hamburger H.E.A.R.-Vertrieb rechnet mit einer Verfügbarkeit in Deutschland ab Mai oder Juni dieses Jahres. Das 4,7 Kilogramm schwere Laufwerk kleidet sich wahlweise in ein schwarzes oder silbernes Aluminiumgehäuse und verfügt über ein frontseitiges 3,9-Zoll-Display. Zum Lieferumfang zählt eine Infrarotfernbedienung. Der Preis: 4.950 Euro.

Kontakt

H.E.A.R. GmbH

Rappstraße 9a

20146 Hamburg



Telefon: +49(0)40-413 55 882

E-Mail: kontakt@h-e-a-r.de

Web: https://h-e-a-r.de/