Was wäre das Leben ohne Musik? Und ohne Kaffee? Und ohne …? Eine solche Liste ließe sich wohl fast beliebig lange fortsetzen, und da alle diese Genüsse zumindest das Potenzial haben, nicht nur Hedonisten das Leben zu versüßen, macht es durchaus Sinn, sie unter einem Motto präsentiert zu vereinen.

„Musik+Lebensart“ – Messeprogramm mit Hifi & Highend, Livemusik, Wein & Whisky

So zum Beispiel auf der Messe Musik+Lebensart, die HiFi Gogler (siehe Kontaktdaten unten) in Freiburg präsentiert. Das „Genuss- und Musik-Event mit Live-Konzert“ findet am 21. und 22. Oktober 2023 in der südlichsten Öko-Großstadt Deutschlands im Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz statt. Im Konzerthaus Freiburg dürfen sich Besucher und Besucherinnen auf Musikwiedergabe über HiFi- und High-End-Anlagen (u.a. Marantz, Spendor, Elac, Technics, Naim, …) auf höchstem Niveau freuen, dazu präsentiert Matthias Böde vom Fachmagazin „Stereo“ diverse Workshop-Themen. Ein besonderes Highlight ist sicherlich das Live-Konzert der deutschen Jazzmusiker Nils Wülker und Arne Jansen, die gerade mit „Closer“ eine tolle Platte veröffentlicht haben.

Für alle, die auch außermusikalisches Kulturgut genießen möchten, finden sich auf der Messe Musik+Lebensart ein Cafémobil mit italienischem Charme, eine Zigarren-Lounge sowie internationale Whiskeys und weitere Spirituosen, feinste Weine und Sekte aus regionalem Anbau direkt vom Weingut.

Musik+Lebensart – Zeiten, Eintritt, Ort

Samstag 21. Oktober 2023 von 12:00 bis 20:45 Uhr, fünf Hifi-Workshops mit Matthias Böde, Jazz-Livekonzert in Wohnzimmeratmosphäre mit Nils Wülker & Arne Jansen von 18:30 Uhr bis 20:15 Uhr

Sonntag 22. Oktober 2023 von 11:00 bis 16:30 Uhr, vier Hifi-Workshops mit Matthias Böde

Eintritt: 10 Euro

Ticket Nils Wülker & Arne Jansen inklusive Messeeintritt: 35 Euro zzgl. Gebühren im Vorverkauf bei teilnehmenden Vorverkaufsstellen oder 40 Euro an der Abendkasse

Ort: Konzerthaus Freiburg (gegenüber vom Hauptbahnhof)

Weitere Informationen unter: www.musikpluslebensart.events

Kontakt

HiFi Gogler

Niemensstrasse 9 (1. OG.)

79098 Freiburg

Deutschland

Telefon: +49 (0)7 61 - 2 66 66

E-Mail: info@hifi-gogler.de

Web: https://www.hifi-gogler.de/