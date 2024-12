Meridian Audio hat auf der High End sein neues All-in-one-System Ellipse vorgestellt. Es ist ab sofort im Handel erhältlich und soll dreidimensionalen Klang aus einem kompakten Design bieten. Produziert wird, darauf ist man bei Meridian Audio stolz, in England.

Meridian Ellipse: Kompakt im Design, groß im Klang

Das neue „All-In-One-System mit High-End-Technik“ Meridian Ellipse ist nur 45 Zentimeter breit und verdankt seinen Namen wohl in erster Linie der elliptisch anmutenden Gehäuseform. Verbaut sind drei Treiber, die laut Hersteller eine punktgenaue Abbildung und plastische Ortung ermöglichen sollen.

Neben einem Tieftontreiber, der im geschlossenen Volumen, also ohne Bassreflexport arbeitet, kommen für die stereofone Wiedergabe zwei spezielle Breitbandchassis mit 90 Millimetern Durchmesser zum Einsatz. Die digitale Signalverarbeitung erfolgt über einen DSP, der aus dem Meridian-Flaggschiff DSP9 übernommen worden sei. Seine Aufgabe ist es, das Signal im Verbund mit Verstärker und Treibern zeitrichtig, dynamisch und unverfälscht in den Hörraum zu bringen. Für eine raumfüllende Stereoabbildung steht unter anderem der Meridian-eigene Algorithmus „Bass & Space“ zur Verfügung, der die Breite des Stereobilds ohne Effekthascherei optimieren soll.

Quellenvielfalt

Der zentrale Einsatzzweck dürfte das kabellose Streaming via Netzwerk, Bluetooth und Internet sein – wobei die wichtigsten Protokolle wie Apple AirPlay, UPnP und Google Cast (die Zertifizierung steht kurz vor dem Abschluss) beherrscht werden. Nativ unterstützt werden zudem Streamingdienste wie Tidal, Deezer, Qobuz und Spotify, außerdem ist der Ellipse Roon-ready. Hochauflösende Signale können bis 24 Bit/192 kHz prozessiert werden.

Wer mag, kann natürlich auch per Kabel zuspielen. Hierfür steht eine Kombibuchse, bestehend aus analoger 3,5-mm-Stereoklinke und Toslink-Anschluss, zur Verfügung, außerdem ein USB-C-Port. Und selbstverständlich kann auch die Netzwerkverbindung stabil via Ethernet erfolgen.

Gesteuert wird Meridian Ellipse wahlweise per Tasten am Gerät oder über die kostenlose App Meridian Control für iOS und Android. Zahlreiche akustische Optionen in der App wie beispielsweise Raumsimulation und Aufstellungswahl sollen dabei eine ideale Anpassung an den persönlichen Hörgeschmack, die Platzierung und die Raumakustik ermöglichen.

Preis und Verfügbarkeit

Erhältlich ist das Meridian-Ellipse-System ab sofort – der Preis liegt bei 2.400 Euro.

Kontakt

Audio Reference GmbH

Alsterkrugchaussee 435

22335 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49(0)40 – 533 203 59

E-Mail: info@audio-reference.de

Web: https://audio-reference.de