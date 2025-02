Der umtriebige Hamburger Distributor Audio Reference übernimmt zum 1. März 2025 den Vertrieb von Meridian Audio in Österreich. Auf diese Weise können Musikliebhaber nun bequemen Zugriff auf die britischen Produkte erhalten – nebst gutem Service und fachkundiger Beratung.

Meridian Audio – Ästhetisch audiophil

Ob es die eleganten, vollaktiven Standlautsprecher DSP9 sind oder der kompakte Streaminglautsprecher Ellipse. Bei Meridian Audio gehen – so heißt es bei Audio Reference – herausragender Klang und Ästhetik Hand in Hand.

Sämtliche Produkte des Hauses, so Audio Reference weiter, entstünden in der hauseigenen britischen Manufaktur. Die überdurchschnittliche Fertigungstiefe garantiere außergewöhnliche Qualität, Langlebigkeit und nachhaltige Anpassungsfähigkeit an technologische Neuerungen.

Auch wir durften uns schon in zwei Tests von der Qualität der Meridian-Produkte überzeugen. Lesen Sie hier unsere Testberichte zum Streamer 210, zur Endstufe Meridian 857 sowie zu den Aktivlautsprechern Meridian DSP 3200.

Interessierte Fachhändler dürfen sich ab sofort an den Hamburger Distributor wenden.

Wir wünschen gutes Gelingen!

Kontakt

Audio Reference GmbH

Alsterkrugchaussee 435

22335 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49(0)40 – 533 203 59

E-Mail: info@audio-reference.de

Web: https://audio-reference.de