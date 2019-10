Ein Switch – ist das nicht ein Schalter? Nein, in der Netzwerk-Technik fungiert ein Switch schlichtweg als Verteiler oder Weiche für die durchs Ethernet strömenden Daten und ist damit im Grunde auch so etwas wie eine „Steckdosenleiste“- nur eben für bidirektional (Kommunikation verläuft in beide Richtungen) laufende Daten und nicht für den Netzstrom. So ein Switch wird per RJ-45-Anschluss meist mit dem Router verbunden – die anderen RJ-45-Schnittstellen dienen dann der Verbindung mit Endgeräten wie beispielsweise Rechnern, Streamern, NAS-Systemen etc.

Aufgeräumte Rückseite – auf Platz 1-4 wird bevorzugt audiogestreamtZum eigentlichen: Der Hersteller Melco bringt einen Switch an die Startlöcher, der speziell für HiFi/HighEnd-Anwendungen optimiert ist und auf der jüngst vergangenen HiFi-Show in Ascot, Großbritannien, erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Der Melco S100 Audio-Switch kommt mit acht RJ-45-Steckplätzen, von denen die ersten vier mit Prioriät fürs Audiostreaming ausgelegt sind, während die Steckplätze 5-8 für alle anderen PC-Anwendungen genutzt werden können. Auch für optische Glasfasernetzwerke gibt’s Anschluss: vermittelt über einen dedizierten SFP-Port; zudem ist Port 8 für beide Übertragungswege (RJ-45 & SFP) kompatibel.

In der Pressemitteilung heißt es weiter, dass im Melco S100 Audio-Switch hochwertige Kondensatoren sowie ein überdimensionierter Pufferspeicher zum Einsatz kommen. Darüberhinaus sind die LEDs der Netzwerkbuchsen abschaltbar – für noch mehr Signalreinheit.

Erhältlich ist das in ein Zwei-Millimeter-Metallgehäuse gehüllte Gerät ab November, und zwar wahlweise in Silber oder Schwarz. Sie können sich die Wartezeit aber überbrücken – mit unserer Rezension zum Melco N100 Musikserver und D100 CD-Ripper …

Preis Melco S100 Audio-Switch: 1.999 Euro

