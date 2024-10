Der japanische Digitalspezialist Melco kündigt mit dem S1 einen neuen Netzwerk-Switch an, der sich durch kompromisslose Technologien optimal für die Weiterleitung von Audiodaten und insbesondere Minimierung von Störeinflüssen eignen soll. Durch seine Vielzahl von Anschlüssen lässt er sich auch im professionellen Studioumfeld einsetzen.

Melco S1: Das audiophile Konzept

Im Prinzip ist der Melco S1 als Netzwerkswitch eine „Mehrfachsteckdose mit Datenaufbereitungs- und Filterwirkung“, aber eben nicht für Strom, sondern für Daten innerhalb eines Netzwerks und dabei so konzipiert, dass er die bestmögliche Audioleistung erbringe, so der Hersteller. Dafür sorgen laut Pressemitteilung nicht zuletzt ein hochgradiger NDK-Takt sowie ein rauscharmes lineares Netzteil mit Kondensatorbank, wie es auch in der Melco-N1-Musikbibliothek zur Anwendung gelangt.

Flexible Schnittstellen

Der Switch kommt mit vier SFP+-Ports und sieben klassischen RJ45-Ports. Die erstgenannten unterstützen sowohl optisches SFP+ als auch kupfergebundenes. Besonders am Melco S1 ist die Option, jeden Datenport in Realtime auf die gewünschte Linkgeschwindigkeit einzustellen. Dadurch lassen sich alle Ports an die jeweilige Umgebung und Hardware anpassen. Außerdem können unbenutzte deaktiviert werden, was die Verarbeitungsleistung der aktiven erhöht.

Weitere Features

Die rückseitigen Link- und Aktivitäts-LEDs lassen sich deaktivieren, wovon die Soundqualität weiter profitieren soll, außerdem bietet der Switch einen USB-Anschluss auf der Rückseite, der ausschließlich für eine Stromversorgung vorgesehen ist – beispielsweise für einen WLAN-Adapter. Ein externer 10-MHz-Taktanschluss macht überdies zukünftige Upgrades möglich.

Mechanisch wird ebenfalls einiges geboten: Dazu gehören ein stabiles Chassis, bei dem Stahl und Aluminium kombiniert werden, sowie die Qualität der Anschlüsse – die RJ45-Buchsen stammen aus dem Hause Neutrik und sollen zuverlässige wie langlebige Konnektivität sicherstellen.

Varianten, Preis und Verfügbarkeit

Der neue Melco S1 wird voraussichtlich ab Ende November erhältlich sein – und zwar wahlweise in Silber oder Schwarz. Melco bietet übrigens eine Garantie von insgesamt drei Jahren auf diesen wie auch alle anderen Switches des Hauses. Der Preis: 13.999 Euro.

Kontakt

Drei H Vertriebs GmbH

Kedenburgstraße 44 / Haus D

22041 Hamburg



Telefon: +49(0)40-375 075 15

E-Mail: info@3-h.de

Web: https://3-h.de/