Der Musikserverspezialist Melco Audio bringt einen neuen, mit SSD-Festplatte bestückten Server an den Start: Der Melco N50-S38 kommt mit 3,84 TB Speicherplatz – ja, so genau gibt es die Pressemitteilung an – und der gewohnten Benutzerfreundlichkeit, die den Produkten der Japaner nachgesagt wird.

Technik und Ausstattung des Melco N50-S38

Das von Hand gefertigte Gerät im Full-size-Format wird aus 1,7 Millimeter starken Aluminiumplatten gefertigt, was der Elektronik eine resonanzarme Basis bereitstellen soll – zudem wurden verbesserte Gerätefüße verbaut, was aufs gleiche Ziel hinauslaufe, so Melco. Im Vergleich zum N1A-Modell zählen ein neues Mainboard sowie ein um 25 % leistungsfähigeres Netzteil zu den Pluspunkten.

Neben einem USB-DAC-Ausgang befinden sich drei weiter USB-Ports auf der Rückseite des N50-S38 – zum bequemen Rippen, Sichern und Importieren von Musik. Zudem hat der neuen Melco zwei LAN-Ports am Start: Der eine dient dem Anschluss ans Heimnetzwerk, beim anderen handelt es sich um einen dedizierten Player-Port, der unerwünschtes Rauschen aus dem Netzwerk effektiv minimieren soll. An ihm lassen sich UPnP-Streamer direkt anschließen, sprich ohne Umweg über einen Switch.

Der N50-S38 kommt mit einem OLED-Display und Drucktastensteuerung. Er ist Roon Ready, DSD-kompatibel und erlaubt im USB-DAC-Modus eine App-Steuerung via DLNA/UPnP. Tidal-, Qobuz- und vTuner-Streaming wird unterstützt, und so auch der Qobuz-Downloader sowie HighResAudio.com – diese Services erlauben direkte Downloads hochaufgelöster Musik, ohne den Umweg über einen anderen Computer gehen zu müssen.

Der Melco N50-S38 ist ab sofort in Silber und Schwarz bestellbar und liegt preislich bei 5.399 Euro.

Kontakt

Drei H Vertriebs GmbH

Kedenburgstraße 44 / Haus D

22041 Hamburg



Telefon: +49(0)40-375 075 15

E-Mail: info@3-h.de

Web: https://3-h.de/