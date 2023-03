Melco N1-S38: Musik-Server und Streaming-Bridge | News fairaudio

Melco Audio lässt mit dem N1-S38 ein neues Flaggschiff seiner Audio-Server-Flotte in See stechen, an das neben externen UPnP-Netzwerk-Playern selbstverständlich auch DACs unmittelbar verkabelt werden können – der N1-S38 soll die bisher beste Klangleistung in der Historie des Unternehmens bieten, versprechen die Japaner.

Melco N1-S38: Konzept und Features

Melco Audio betont, dass der N1-S38 keine Überarbeitung oder MK2-Version bestehender Geräte sei, vielmehr habe man das Gerät vollständig neu entwickelt, was die gesamte Gerätearchitektur umfasse – inklusive einer neuen Motherboard-Plattform und eines neuen Gehäuses.

Ab Werk ist der Melco N1-S38 mit einem 3,84 Terabyte fassenden SSD-Laufwerk ausgestattet, das ohne dazwischengeschalteten RAID-Controller direkt mit dem Datenpfad verbunden ist. Die interne Clock stammt vom renommierten Hersteller NDK – es kann auf Wunsch auch eine externe, mit 10 MHz getaktete Clock angeschlossen werden.

Das Gehäuse folgt einer „hochstabilen Konstruktion“ mit einer drei Millimeter starken Edelstahlgrundplatte und Aluminium-Paneelen für die restlichen Flächen, deren Stärken zwischen zwei und fünf Millimetern liegen. Die Frontseite ziert ein OLED-Display sowie ein USB-Anschluss.

Der Melco N1-S38 weist dezidierte Player-Ports für den direkten Anschluss von UPnP-Netzwerkspielern auf, hier setzen die Japaner auf hochwertige Neutrik-Anschlussbuchsen (RJ45). Gleiches gilt für die LAN-Schnittstelle. Darüber hinaus gibt es auch noch einen Glasfaseranschluss für entsprechende kompatible Geräte. Für eine Erweiterung der internen SSD-Kapazität, sowie Backups oder die Verbindung mit einem DAC stehen fünf USB-3.0-Ports zur Verfügung.

Erhältlich ist die neue Server/Streamingbridge-Kombi von Melco in den Farben Schwarz und Silber.

Preis Melco N1-S38: 13.999 Euro

