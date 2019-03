„Siebzig Jahre McIntosh und kein bisschen leise!“ – Nicht nur in Hamburg beim deutschen Vertrieb der amerikanischen Traditionsmarke feiert man den runden Geburtstag, sondern auch etwas weiter im Süden, nämlich in Karlsruhe bei SG Akustik.

Am 22. und 23. März lädt der bekannte HiFi-Händler nämlich zu den McIntosh-Tagen ein, und dort gibt es Spannendes zu hören, nämlich die Vor-End-Kombi McIntosh C70 & MC2152 in der „streng limitierten Anniversary-Version“. Die durchgängig mit Röhren bestückte Verstärkerkombination leistet 2 x 150 Watt, die dank acht Endstufenröhren vom Typ KT88 und der McIntosh-typischen Autoformer-Technik stabil an 2-, 4- und 8-Ohm-Lasten bereitstehen sollen. Mehr zum technisch wie optisch interessanten McIntosh-Duo C70 & MC2152 können Sie hier nachlesen.

Doch damit nicht genug: Bei SG Akustik werden auch McIntosh-Lautsprecher der besonderen Art – siehe Bild oben, allein die schiere Chassis-Anzahl beeindruckt – zu erleben sein, die von 1,25-kW-Monoblöcken befeuert werden. Das Motto „kein bisschen leise“ passt da in der Tat wohl ganz gut …

Für das leibliche Wohl auf den McIntosh-Tagen wird gesorgt, verspricht das Team von SG Akustik. Zudem stehen erfahrene Mitarbeiter vom deutschen Vertrieb Audio Components für Fragen zur Verfügung. Der Eintritt ist natürlich kostenlos.

Übrigens: Jeder Besucher der Veranstaltung hat die Chance auf einen Gewinn. An beiden Tagen werden ein McIntosh-RS100-Bluetooth-Lautsprecher im Wert von 1.198 Euro sowie zwei McIntosh-Sammlerbücher von Ken Kessler im Wert von je 150 Euro verlost. Die Ziehung der Gewinner ist am Freitag um 18 Uhr und am Samstag um 15 Uhr. Gewinnausgabe nur bei persönlicher Anwesenheit!

McIntosh-Tage bei SG Akustik:

Freitag, 22.03.2019 von 10 bis 19 Uhr

Samstag, 23.03.2019 von 10 bis 16 Uhr

Kontakt

SG Akustik & Video GmbH

Amalienstraße 45

76133 Karlsruhe



Telefon: +49(0)721-921273-0

E-Mail: info@sg-akustik.de

Web: https://www.sg-akustik.de/