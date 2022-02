McIntosh RS250: All-in-One-Streaming-Musiksystem

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir über den Mono-Streaminglautsprecher RS150 von McIntosh, nun legt der Hersteller noch einmal nach: mit einem Stereo-Streamingsystem, das weiteren digitalen und auch analogen Quellen Zugang gewährt.

McIntosh RS250: Details und Technik

Es handelt sich trotz der kompakten Baugröße um ein echtes Stereo-Dreiwegedesign. Zum Einsatz kommen pro Kanal je ein unsichtbarer Downfiring-Tieftöner für die Signale bis 275 Hertz sowie zwei 50-mm-Mitteltonlautsprecher und ein 20-mm-Hochtöner, die bei 4 kHz voneinander getrennt werden. Die integrierten Verstärker leisten insgesamt 650 Watt, wobei 250 für die Tieftöner und 400 für die Mittel- und Hochtöner zur Verfügung stehen.

Der McIntosh RS250 ist Roon-ready und vollständig kompatibel mit Apple AirPlay 2, Chromecast, Spotify Connect und Tidal Connect. Durch den Bluetooth-Empfänger mit aptX HD- und Low Latency-Codec eröffnen sich weitere bequeme Möglichkeiten zu streamen. Zwei digitale VU-Meter zeigen – so ist’s nun mal gute Tradition bei McIntosh – den aktuellen Pegel an.

Neben dem kabellosen Streaming via Bluetooth und WLAN ist es auch möglich via Ethernet/LAN zu streamen. Für Digitalquellen gibt‘s eine HDMI-ARC-Schnittstelle und einen optischen Digitaleingang. Und wer mag, der kann noch einen Plattenspieler (MM) sowie eine Hochpegelquelle (3,5-mm-Stereoklinke) anschließen; ein Sub Out gestattet das Ankabeln eines externen Subwoofers.

Das gut 13 Kilo schwere All-in-One-Streaming-Musiksystem McIntosh RS250 ist ab April/Mai erhältlich – für 3.480 Euro.

Hier geht es zur Newsmeldung über den McIntosh RS150.

