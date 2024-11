McIntosh kündigt für Ende November einen neuen aktiven Subwoofer an, der – so die Amerikaner – Präzision, Leistung und Leidenschaft vereinen soll. Dafür wurde weder an konstruktivem Aufwand noch an hochwertigen Zutaten gespart.

McIntosh PS1K: Membranfläche und Verstärkerleistung satt

Der neue Subwoofer hört auf das Kürzel PS1K und kommt mit zwei ausgewachsenen 13-Zoll-Tieftönern, die laut McIntosh auf extreme Linearität getrimmt sind – unter anderem durch besonders lange Schwingspulen und ein speziell entwickeltes Aufhängungssystem. Die Treiber verfügen über mehrlagige Kohlefasermembranen mit integrierten Schwingspulenträgern, so McIntosh.

Angetrieben werden die beiden Dreizehn-Zöller durch separate Class-D-Endstufen mit je 500 Watt Leistung. All das residiert in einem geschlossenen Gehäusedesign mit 38 Millimeter starker Frontblende. Was man bei Subwoofern nicht alle Tage sieht, gehört bei McIntosh zum stimmigen Markenauftritt: Es gibt frontseitige VU-Meter, die den Gesamtleistungsoutput in Echtzeit zeigen.

Konnektiv und gut geschützt

Die Konnektivität ist bemerkenswert: Der McIntosh PS1K bietet unsymmetrische wie symmetrische Stereoeingänge, aber auch „normale“ Subwoofer-Ein-und-Ausgänge. Wer mag, kann mehrere Exemplare per Durchschleifen miteinander verbinden. Einstellbare Hoch- und Tiefpassfilter gestatten die genaue Justage der Übernahmefrequenz, außerdem gibt es noch zwei parametrische Equalizer zur Feinabstimmung. Selbstverständlich lassen sich auch Gesamtpegel und Phasenlage stufenlos anpassen.

Damit die Kraftpakte zuverlässig und langlebig ihren Dienst verrichten, hat McIntosh sie mit Schutzschaltungen ausgestattet: Das Power-Guard-System überwacht das Eingangssignal, um Clipping zu verhindern – und der Sentry Monitor schützt das System vor Kurzschlüssen.

Preise und Verfügbarkeit

Der fast 168 Kilogramm (!) schwere neue McIntosh-Subwoofer soll ab Ende November dieses Jahres lieferbar sein. Im Lieferumfang enthalten ist ein standesgemäßes Shunyata-Stromkabel. Der Preis des McIntosh PS1K liegt bei 42.500 Euro.

Kontakt

Audio Components

Leverkusenstraße 3

22761 Hamburg



Telefon: +49(0)40 - 401130380

E-Mail: info@audio-components.de

Web: https://www.audio-components.de/