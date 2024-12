Der amerikanische Hersteller McIntosh hat sich in diesem Jahr sehr aktiv gezeigt, es wurden zahlreiche neue Komponenten vorgestellt. Die Serie reißt nicht ab – kurz vor Jahreswechsel erfahren wir, dass es mit dem MSA5500 AC ein neues All-in-One-Gerät geben wird.

McIntosh MSA5500 AC – leistungsfähig und featurereich

Der neue McIntosh MSA5500 AC ist eine echte Standalone-Lösung, nämlich ein Streaming-Verstärker mit umfangreicher Analog- und Digitalsektion. Die Verstärkerstufe leistet 100 Watt pro Kanal an 8 Ohm bzw. 160 Watt an 4 Ohm.

Es lassen sich eine Vielzahl von Zuspielern anschließen: Die Analogsektion kommt mit einem symmetrischen und vier unsymmetrischen Hochpegeleingängen sowie einem Phono-MM-Zweig. Digital lässt sich koaxial und optisch, aber auch per USB und HDMI ARC zuspielen. Sämtliche digitalen Eingänge unterstützen hochauflösende Formate, der USB-Anschluss ermöglicht native DSD512- und DXD-Wiedergabe bis 384 kHz, möglich macht’s ein Quad-Balanced-DAC mit 32 Bit Wortbreite. Roon-readiness ist ebenfalls gegeben.

Streaming ist möglich per LAN und WLAN, unterstützt werden Apple AirPlay, Spotify Connect, Tidal Connect, Google Cast – und per Bluetooth lässt sich ebenfalls Musik an den McIntosh MSA5500 AC schicken. Natürlich darf bei einem McIntosh-Gerät eines nicht fehlen: die VU-Meter. Richtig, auch beim MSA5500AC sind diese vorhanden.

Vorbestellbar

Der 17,2 Kilogramm schwere Bolide ist ab sofort vorbestellbar – wann die Auslieferung erfolgt, ist der Pressemitteilung indes nicht zu entnehmen. Der McIntosh-Vertrieb betont übrigens, dass der MSA5500 AC mit einem standesgemäßem Netzkabel – dem Shunyata Powercord – geliefert wird.

Preis McIntosh MSA5500 AC: 9.995 Euro

Kontakt

Audio Components

Leverkusenstraße 3

22761 Hamburg



Telefon: +49(0)40 - 401130380

E-Mail: info@audio-components.de

Web: https://www.audio-components.de/