Der amerikanische Traditionshersteller McIntosh kündigt eine vielseitig verwendbare neue Stereoendstufe an. Sie lässt sich für klassische HiFi-Systeme ebenso einsetzen wie für Heimkinoanwendungen (z.B. Frontkanäle), dabei gewährt die MI502 eingangsseitig sowohl symmetrisch als auch unsymmetrisch Zugang.

McIntosh MI502 Endstufe: Features und technische Daten

Der neue McIntosh-Endverstärker leistet 500 Watt an 8 Ohm bzw. 800 Watt an 4 Ohm – bei einer Frequenzgangabweichung von maximal -0.9 dB im Bereich zwischen 20 Hertz und 20 kHz. Realisiert wird die Verstärkung via digitaler Schaltverstärker mit geschlossenem Regelkreis, die von – so McIntosh – „extrem robusten“ Netzteilen befeuert werden. Mehrere Schutzschaltungen (u.a. vor Clipping und Kurzschluss) sollen für hohe Betriebssicherheit sorgen.

Trotz der hohen Leistung und kompakten Abmaße macht es die Class-D-Technik möglich, dass der knapp zehn Kilogramm schwere Endverstärker lüfterlos läuft. Außerdem kommt der McIntosh MI502 im Gardemaß für klassische Rackmontage (2 Höheneinheiten), Montagehalterungen für „unsichtbare Montage“ in AV-Racks werden gleich mitgeliefert.

Aktuell ist noch Vorfreude angesagt; die Einführung der neuen McIntosh-Endstufe für Deutschland und Österreich ist laut Bekunden des Audio-Components-Vertriebs für Ende Januar 2023 geplant.

Preis McIntosh MI502: 6.490 Euro

Kontakt

Audio Components

Leverkusenstraße 3

22761 Hamburg



Telefon: +49(0)40 - 401130380

E-Mail: info@audio-components.de

Web: https://www.audio-components.de/