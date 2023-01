McIntosh MC451 AC: Monoblock/Hybridverstärker für Bi-Amping

McIntosh kündigt mit dem MC451 AC einen Verstärker mit ungewöhnlichem Konzept an: Es handelt sich um eine Hybrid-Mono-Endstufe, die speziell fürs Bi-Amping entwickelt wurde und die Vorzüge von Röhren- und Transistortechnik in einem Gerät vereinen soll.

McIntosh MC451 AC: Bi-Amping mit stufenlos einstellbarer Trennfrequenz

Der McIntosh MC451 AC ist ein 60 Kilogramm schwerer Monoblock, der – so McIntosh – explizit und ausschließlich für Bi-Amping-fähige Lautsprecher entwickelt wurde. In einem Gehäuse findet sich ein Röhrenzweig, der bis zu 150 Watt sauber zu leisten vermag, und ein Transistorzweig mit einer maximalen Leistung von 300 Watt. Wie häufig bei McIntosh kommen Autoformer – und röhrenseitig spezielle Ausgangsübertrager – zum Einsatz, sodass die vorgenannten Verstärkerleistungen unabhängig von der angekoppelten Lautsprecherimpedanz geliefert werden.

Der Röhrenzweig mit vier KT-88-Wonneproppen ist beim Bi-Amping-Einsatz für den Antrieb der Mittelhochtoneinheiten von Lautsprechern gedacht, während der Transistorzweig des McIntosh MC451 AC die oftmals leistungshungrigen Tieftöner bespielt. Eine integrierte Frequenzweiche sorgt für die Zuteilung der Frequenzbereiche, wobei die Übergangsfrequenz und auch das Pegelverhältnis zwischen Röhren- und Transistorzweig der Monoendstufe per rückwärtigen Potis stufenlos eingestellt werden können. Ein frontseitiges DualView-Zeigerinstrument zeigt in Echtzeit die Leistungswerte von Röhren- und Transistorsektion an.

Stück-Preis McIntosh MC45 AC: 18.490 Euro

Kontakt

Audio Components

Leverkusenstraße 3

22761 Hamburg



Telefon: +49(0)40 - 401130380

E-Mail: info@audio-components.de

Web: https://www.audio-components.de/