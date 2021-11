Der amerikanische Hersteller McIntosh stellt mit dem Röhrenmonoverstärker MC3500 Mk II AC einen kompromisslosen Amp vor, dessen Urversion MC3500 beim legendären Woodstock-Festival trotz chaotischer Verhältnisse eines sicherstellte: sehr guten Sound.

McIntosh MC3500 Mk II AC: Technik und Konzept

Es handelt sich um einen reinrassigen Röhrenverstärker, der technisch auf der Urversion basiert, aber mit zeitgemäßen Bauteilen und Technologien ausgestattet wurde. Unter anderem kommen die Unity-Coupled-Circuit-Ausgangstrafos zum Einsatz, die die laut Datenblatt abrufbaren 350 Watt Leistung unabhängig von der Impedanz (Abgriffe für 2, 4 und 8 Ohm sind vorhanden) der angeschlossenen Lautsprecher bereitstellen.

Der knapp 55 Kilogramm schwere Wonneproppen verfügt über eine vollsymmetrische Treibersektion mit einer 12AT7 und drei 12AX7A-Röhren, die Leistungsstufe wird mit acht selektierten EL509S realisiert, welche klanglich den im Original-Amp verbauten 6LQ6 ähneln sollen.

Auch an die Betriebssicherheit hat man bei McIntosh gedacht: Ein spezieller Sensor überwacht den Schirmgitterstrom in den Ausgangsröhren. Falls dieser zu stark ansteigt, dämpft eine Schaltung in Echtzeit das Eingangssignal, sodass die Röhren stets in einem sicheren Arbeitsbereich laufen. Ein weiterer Monitor überwacht permanent den Ausgangsstrom und schaltet den Verstärker notfalls ab, falls bestimmte Grenzwerte überschritten werden. Beim klassisch blauen VU-Meter zeigt die obere Skala die Ausgangsleistung, während die untere die Aufwärmzeit anzeigt.

Beeindruckend für ein Röhrengerät dieser Art sind auch die technischen Daten: McIntosh gibt beispielsweise lediglich 0,3 % THD bei Volllast an und einen linearen Frequenzgang (Abweichung max. 0,5 dB) von 20 Hz – 20 kHz; selbst bei 10 Hz – 70 kHz betrage die maximale Abweichung 3 dB.

Das alles hat natürlich seinen Preis: Für ein Pärchen der McIntosh MC3500 Mk II AC werden 38.000 Euro fällig, erhältlich im Handel sind sie voraussichtlich in der zweiten Februarhälfte 2022.

Kontakt

Audio Components

Harderweg 1

22549 Hamburg



Telefon: +49(0)40 - 401130380

E-Mail: info@audio-components.de

Web: https://www.audio-components.de/