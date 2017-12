So manche HiFi-Herzen dürften höher schlagen: Der Traditionshersteller McIntosh wartet mit drei neuen Komponenten auf.

Da wäre zunächst der MA5300AC. Dieser auftrennbare Vollverstärker mit 17 Kilo Lebendgewicht liefert bis zu 160 Watt an 4 Ohm (100 Watt an 8 Ohm) und wartet noch dazu mit einer exquisiten DAC-Sektion auf, bestehend aus einem 8-Kanal-32-Bit-Wandler im Quad-Balanced-Modus. Eingangsseitig wird einiges geboten: An Bord sind für die analoge Welt ein symmetrischer und vier unsymmetrische Hochpegeleingänge sowie ein MM-Phonoeingang. Digitalseitig gibt’s einen USB-B-Eingang, je zwei koaxiale und optische S/PDIF-Inputs sowie einen speziellen Eingang für das hauseigene MCT-Digitalformat, beispielsweise zum Anschluss eines CD/SACD-Transport von McIntosh. Ebenfalls inbegriffen: raffinierte Technik wie die Power-Guard-Technologie, die den Pegel überwacht und Verzerrungen und Clipping verhindern soll. Der MA5300AC ist übrigens der Nachfolger des MA5200AC, den wir im Januar 2014 im Test hatten.

Ebenfalls neu ist der Vollverstärker MA7200AC. Er leistet 200 Watt pro Kanal – laut McIntosh unabhängig von der Impedanz – und hat die gleiche digitale Konnektivität wie der MA5300AC. Ein spezieller Ausgangsübertrager („Autoformer“) mit LS-Abgriffen für 2, 4 und 8 Ohm gehört zu den technischen Spezialitäten dieses Amps. Zusätzlich wartet er gegenüber dem MA5300AC mit einem zweiten Phonoeingang (MC) und einem fünften unsymmetrischen Hochpegelinput auf.

Und ebenjenen MA7200AC gibt es auch – mit dem Namen MAC7200AC – als Receiver. Hier hat McIntosh noch einen hochwertigen MW/UKW-Tuner draufgelegt, der RDS unterstützt und pro Wellenband 20 Preset-Speicherplätze hat.

Ach ja, natürlich haben alle drei Geräte auch einen Kopfhörerverstärker mit 6,35-mm-Stereoklinke – und die McIntosh-typischen Zeigerinstrumente. Tradition verpflichtet!

Preise:

McIntosh MA5300AC: 6.280 Euro

McIntosh MA7200AC: 8.280 Euro

McIntosh MAC7200AC: 8.880 Euro

Kontakt

Audio Components

Harderweg 1

22549 Hamburg



Telefon: +49(0)40 - 401130380

E-Mail: info@audio-components.de

Web: www.audio-components.de