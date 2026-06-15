McIntosh MA2375 AC: Die Röhren-Vollverstärker-Renaissance mit den blauen Augen

Zurück zu den Wurzeln: Die US-amerikanische HiFi-Schmiede McIntosh bricht mit einer über zehnjährigen Interims-Tradition und bringt erstmals wieder einen komplett röhrenbasierten Vollverstärker auf den Markt. Der neue McIntosh MA2375 AC verzichtet bewusst auf Halbleiter im Signalweg und vereint stattdessen eine klassische Röhrenvorstufe mit einer kräftigen Röhrenendstufe auf einem gemeinsamen, hochglanzpolierten Edelstahlchassis.

Unity Coupled Circuit für stabile 75 Watt

Das Herzstück des Verstärkers bildet die mit Glaskolben bestückte Leistungssektion: In der Endstufe arbeiten vier KT88-Leistungsröhren, die von vier 12AT7-Treiberröhren angesteuert werden. Um die Leistung stabil an die Lautsprecher zu schicken, setzt McIntosh auf seine bewährten, hauseigenen „Unity Coupled Circuit“-Ausgangsübertrager. Die sorgen dafür, dass die Leistung – in diesem Falle 75 Watt pro Kanal – wahlweise an 4, 8 oder 16 Ohm anliegt, während Verzerrungen auf ein Minimum reduziert werden sollen.

Gut überwacht

Die vorgelagerte Vorstufensektion ist mit zwei 12AX7A und zwei weiteren 12AT7-Röhren bestückt. Sie soll dem Klangbild die typische musikalische Wärme und Plastizität einhauchen. Damit die wertvollen KT88-Röhren im Alltag nicht Schaden nehmen, überwacht der neue „Power Guard Screen Grid Sensor“ (SGS) permanent den Stromfluss der Röhren und regelt das Eingangssignal bei drohender Überlastung in Echtzeit herunter. Eine sicherungslose Kurzschlussschutzschaltung (Sentry Monitor) rundet das Sicherheitskonzept des 42,2-Kilogramm-Trumms ab.

Analoge Schnittstellen inklusive Phono-Zweig

Digitale Eingänge oder gar eine Streaming-Platine sucht man beim McIntosh MA2375 AC vergeblich – das Gerät ist als rein analoge Schaltzentrale konzipiert. Auf der Rückseite stehen zwei symmetrische XLR- und drei unsymmetrische Cinch-Eingänge für Quellgeräte bereit.

Vinyl-Liebhaber werden die integrierte Universal-Phonostufe schätzen: Sie lässt sich flexibel für MM- oder MC-Tonabnehmer konfigurieren und erlaubt eine präzise Anpassung von Verstärkung, Kapazität und Abschlusswiderstand.

Für den Spielbetrieb im Heimkino bieten die Amerikaner zudem eine „Home Theater PassThru“-Funktion, wodurch der MA2375 AC als reine Endstufe für die Frontkanäle agieren kann (traditionell mit Vorsicht zu benutzen, sonst wird’s laut). Neben den vergoldeten „Solid Cinch“-Lautsprecherklemmen gibt es einen separaten Subwoofer-Ausgang sowie einen variablen Pre-Out.

Beauty and Beast

Die Frontpartie geizt derweil nicht mit Marken-Identität: Neben dem warmen Leuchten der Röhren und den klassischen blauen VU-Metern sticht eine diskrete, analoge 5-Band-Klangregelung ins Auge. Wer den intimen Musikgenuss bevorzugt, nutzt den integrierten High-Drive-Kopfhörerverstärker, der dank der HXD-Schaltung (Headphone Crossfeed Director) eine besonders räumliche, lautsprecherähnliche Bühne suggerieren soll.

Preis und Verfügbarkeit

Der Röhren-Vollverstärker McIntosh MA2375 AC ist ab sofort vorbestellbar, die Auslieferung soll im Juli dieses Jahres beginnen. Der Preis: 19.500 Euro.