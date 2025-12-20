Für alle, die High-End-Audio nahtlos in ihr Smart Home integrieren möchten, gibt’s gute Nachrichten von McIntosh: Die beiden Vorverstärker C55 AC (Transistor) und C2800 AC (Röhre) wurden jetzt mit dem offiziellen Siegel „Works with Crestron Home“ ausgezeichnet. Damit lassen sich die beiden Klassiker der McIntosh-Schmiede ab sofort besonders komfortabel in Crestron-basierte Hausautomationssysteme einbinden.

Was ist Crestron Home eigentlich?

Crestron Home ist die Smart-Home-Plattform des US-Herstellers Crestron – einem relevanten Anbieter für professionelle Steuerungssysteme im gehobenen Wohn- und Gewerbebereich. Ziel der Plattform: intelligente Haustechnik einfach bedienbar zu machen.

Crestron Home vereint Licht, Klima, Sicherheit, Audio, Video und mehr unter einer Oberfläche – mit intuitiver App-Steuerung für Endkunden und schneller Einrichtung für professionelle Integratoren. Mit einem umfassenden Ökosystem an kompatibler Hardware bietet Crestron Home Lösungen für Projekte jeder Größe – von der smarten Wohnung bis zur vollvernetzten Villa.

McIntosh trifft Smart Home

Mit der neuen Zertifizierung erhalten C55 AC und C2800 AC nun ihren Platz in dieser Welt – für audiophile Nutzer, die ihren McIntosh in ein übergeordnetes Steuerungssystem integrieren möchten. Egal ob per Touchpanel, Wandsteuerung oder App: Die wichtigsten Funktionen der beiden Vorverstärker lassen sich über Crestron Home bequem fernbedienen und automatisieren – inklusive Lautstärkeregelung, Eingangswahl und Szenensteuerung.

Bereits zuvor trugen beide Modelle das „Connects with Control4“-Siegel. Mit der Crestron-Zertifizierung wird die Auswahl für Systemintegratoren und Kunden nun noch breiter – und die Integration hochwertiger McIntosh-Komponenten in moderne Smart Homes noch einfacher.

Crestron-Treiber zum Download verfügbar

Die passenden Treiber für die Modelle McIntosh C55 AC und C2800 AC stehen im offiziellen Crestron Driver Portal bereit. Für weitere Fragen oder eine Bestellung hilft der zuständige McIntosh-Fachhändler oder der Vertriebspartner Audio Components gerne weiter.

Kontakt

Audio Components

Leverkusenstraße 3

22761 Hamburg



Telefon: +49(0)40 - 401130380

E-Mail: info@audio-components.de

Web: https://www.audio-components.de/