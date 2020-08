Während ganz Deutschland unter einer Hitzewelle ächzt, zeigt sich der Hersteller McIntosh fleißig: Gleich zwei neue Produkte sind in der Entwicklung und voraussichtlich im Herbst dieses Jahres erhältlich.

Die Vorstufe McIntosh C22 Mk V AC darf wohl guten Gewissens als „State of the Art“ bezeichnet werden. Sie ist direkte Nachfolgerin der C70 Limited Anniversary Edition, die der Hersteller anlässlich seines 70-jährigen Jubiläums aufgelegt hat. Es handelt sich um eine reinrassig-analoge Röhrenvorstufe mit zwei symmetrischen und drei unsymmetrischen Hochpegeleingängen sowie je einem Phono-MM- und MC-Zweig. Eingangsimpedanz und -kapazität lassen sich durch Regler an der Frontseite feintunen. Weiterhin sind je zwei symmetrische XLR- und unsymmetrische Cinch-Ausgänge an Bord – und ein hochwertiger Kopfhörerverstärker.

Die Röhrenendstufe McIntosh MC1502 AC wiederum drückt 2 x 150 Watt Sinusleistung heraus – und zwar aufgrund des speziellen Schaltungsdesigns unabhängig von der Impedanz der angeschlossenen Lautsprecher. Für diese Leistung steht eine kleine Armee von Röhren bereit: Jeweils vier 12AX7A und 12AT7 in der Eingangsstufe und acht (!) KT88 in der Ausgangsstufe dürften auch an wirkungsgradschwachen Lautsprechern ein Feuerwerk entfachen. Eine Schutzschaltung wacht darüber, dass der rund 53 Kilo schwere Verstärker in jedem Betriebszustand sicher ist, auch wenn eine Röhre beispielsweise durch Alterung elektrisch aus dem Ruder läuft.

Preise:

McIntosh C22 Mk V AC: 7.480 Euro

McIntosh MC1502 AC: 13.480 Euro

Kontakt

Audio Components

Harderweg 1

22549 Hamburg



Telefon: +49(0)40 - 401130380

E-Mail: info@audio-components.de

Web: https://www.audio-components.de/