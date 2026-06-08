Krönung der X-Klasse: Ortofon zeigt neues Serien-Flaggschiff MC X50

Frisch vorgestellt auf der High End Vienna wurde das MC X50 von Ortofon. Als neues, technisch am höchsten entwickeltes Flaggschiff der nunmehr fünf Tonabnehmermodelle umfassenden MC-X-Serie soll das System bewusst ein Ausrufezeichen setzen. Durch den gezielten Griff zu höherwertigen Nadel- und Nadelträger-Lösungen soll der dänische Neuzugang vor allem in puncto Detailauflösung und Verzerrungsarmut noch eine Schippe drauflegen, ohne das Preisgefüge der traditionsreichen Marke zu sprengen.

Logische Evolution mit feiner Nadel

Die MC X-Serie ist von den Ortofon-Entwicklern als eine Art technologische Treppe konzipiert worden: Beginnend beim Einstiegsmodell MC X10 mit gebondetem und elliptischem Diamanten an einem Aluminium-Nadelträger, steigen Materialaufwand und Präzision von Modell zu Modell an. Beim neuen Topmodell Ortofon MC X50 funkelt nun ein nackter Diamant mit einem „Micro Ridge“-Profil.

Der Stein sitzt auf einem extrem steifen Bor-Nadelträger. Diese Kombination sorge laut Hersteller für eine sehr geringe bewegliche Masse und ein entsprechend flinkes, kontrolliertes Ein- und Ausschwingverhalten nicht zuletzt bei komplexen Musikpassagen.

Maßgeschneiderte Gummidämpfung

Damit das Trio aus Rille, Diamant und Bor-Träger mechanisch harmonisch zusammenspielt, spendiert Ortofon dem MC X50 eine eigens für dieses Modell entwickelte Gummimischung für die Nadelaufhängung. Diese hauseigene Neuentwicklung soll eine überaus stabile Spurtreue und einen konstant gleichmäßigen Kontakt zu den Rillenflanken garantieren.

Unkomplizierter Moving-Coil-Vertreter

Der interne Generator setzt – wie die gesamte Serie – auf ein Vierfach-Spulensystem, das mit Wicklungen aus hochreinem Silberdraht aufwartet. Mit einer Ausgangsspannung von 0,4 mV, einem Innenwiderstand von 6 Ohm sowie einem Systemgewicht von 8,6 Gramm erweist sich das Ortofon MC X50 augenscheinlich als klassischer, unkomplizierter Moving-Coil-Vertreter. Als empfohlene Auflagekraft geben die Dänen glatte 2 Gramm zu Protokoll.

Preis und Verfügbarkeit

Der MC-Tonabnehmer Ortofon MC X50 ist ab sofort zum Preis von 1.499 Euro erhältlich.