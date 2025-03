Ortofon MC 90X: MC-Tonabnehmer mit Replicant-100-Schliff

Der dänische Phonospezialist Ortofon kündigt mit dem MC 90X einen außerordentlich ambitionierten MC-Tonabnehmer an. Das System sei, so die Dänen, eine Neuinterpretation des Klassikers MC A90 und kombiniere Präzisionsfertigung mit dem aktuellen Stand der Technik in Sachen Materialwissenschaft und Magnetismus.

Der richtige Schliff

Der Tonabnehmer Ortofon MC 90X setzt auf einen Abtastdiamanten mit Replicant-100-Schliff. Dieser Schliff ist für ein dünnes und leichtes Profil sowie eine große Kontaktfläche bekannt – und er soll damit laut Ortofon dem originalen Schneidstichel, mit dem die Rille in die Schallplatte geschnitten wurde, möglichst nahekommen. Die besondere Form des Diamanten, der spezielle Polierprozess sowie der Einsatz eines Boron-Nadelträgers bürgen dabei für eine „außergewöhnliche Transparenz und Schnelligkei“ des Klangbildes, so die Pressemitteilung.

Anziehend

Das Magnetsystem des Ortofon MC 90X erinnert an berühmte Tonabnehmer wie den MC Windfeld oder MC Jubilee. Es basiert auf einem ebenso kompakten wie leistungsfähigen Neodym-Magneten. Ein spezielles Feldstabilisierungs-Element gewährleiste, so Ortofon, dass das Magnetfeld stets konstant bleibe, unabhängig von den Bewegungen des Ankers. Das soll ebenfalls aufs Dynamikverhalten einzahlen sowie überdies auf eine hohe Kanaltrennung (> 28 dB).

Weitläufig linear

Die Gehäusestruktur aus Edelstahl wurde mithilfe eines Laser-Melting-Prozesses gefertigt. Die Wide-Damping-Technologie linearisiere zudem den Frequenzgang und erweitere ihn nach oben. Ja, ordentlich Gummi geben die Dänen bei alledem auch noch: Der Einsatz exklusiver, von Ortofon entwickelter Gummi-Mischungen sorge beim MC 90X für eine optimale Resonanzdämpfung über den gesamten Frequenzbereich.

Und noch ein paar Specs zum Ortofon MC 90X …

Nadelnachgiebigkeit (dynamisch, lateral): 11 μm/mN

Empfohlene Auflagekraft: 2,3 Gramm

Empfohlener Lastwiderstand: > 10 Ω

Interne Impedanz, DC-Widerstand: 4 Ω

Gewicht: 9,5 Gramm

Ausgangsspannung: 0,25 mV

Verfügbarkeit und Preis

Das neue Ortofon-System ist ab sofort erhältlich – zum Preis von 4.999 Euro.

Kontakt

Ortofon AS

Stavangervej 9

DK-4900 Nakskov

Dänemark

E-Mail: support@ortofon.dk

Web: https://ortofon.com/de