Für alle, die schon länger mit einer neuen Marantz-Komponente liebäugeln, gibt es jetzt eine spannende Aktion: Bis Ende des Jahres haben Sie die Möglichkeit, ein „altes Schätzchen“ – natürlich nur aus dem HiFi-Bereich – in Zahlung zu geben.

Marantz-Tauschaktion: So funktioniert’s

Grundsätzlich kann jedes funktionierende HiFi-Gerät in Zahlung gegeben werden. Hierbei unterstützt der Marantz-Fachhandel, und das geht so: Besuchen Sie zunächst die spezielle Trade-In-Website bei Marantz, suchen Sie dort nach einem Fachhändler in Ihrer Nähe und nehmen Sie Kontakt zu ihm auf.

Nachdem Sie dem Fachhändler mitgeteilt haben, welche Komponente Sie zur Inzahlungnahme einreichen und welches Marantz-Neugerät Sie gerne hätten, erhalten Sie ein Angebot, das Sie dann nach Lust und Laune annehmen oder ablehnen können.

Die Eintauschaktion läuft bis inklusive 31. Dezember 2024. Vielleicht ist das also schon jetzt die Gelegenheit, für sich selbst – oder eine nahestehende Person – ein schönes Weihnachtsgeschenk auszugucken …

Kontakt

D&M Germany GmbH | A Division of Sound United

An der Kleinbahn 18

41334 Nettetal

Deutschland

Telefon: +49(0)2157-1208-0

Web: https://www.marantz.com/de-de/