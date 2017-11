„Made in Japan, soundtuned in Europe“ – so stellt Marantz seinen neuen Vollverstärker PM8006 in einer aktuellen Pressemitteilung vor. In diesem Zusammenhang sei der Marantz PM8006 nicht zuletzt für Vinyl-Liebhaber optimiert worden, stecke in ihm doch die „grundlegend neu konstruierte Marantz Musical Phono EQ-Stufe“, welche „eine maximale Rauschreduzierung sowie höchste Signalklarheit beim Abspielen von Schallplatten“ liefere und, so Marantz weiter, im PM8006 ihre Premiere feiere. Technisch umgesetzt wurde die Phonostufe unter anderem mittels HDAM-Modulen (Hyper Dynamic Amplifier Module) und Feldeffekttransistoren.

Die Marantz-typischen HDAM-SA3-Schaltkreise finden sich aber auch in der stromgegengekoppelten Verstärkerschaltung wieder, die bis zu 2 x 70 Watt an 8 Ohm (RMS) in die Schwingspulen der angebundenen Lautsprecher zu befördern vermag und von einem doppelt abgeschirmten Ringkerntransformator versorgt wird. Für feinfühlige Präzision sorge die neu gestaltete elektronische Lautstärkesteuerung, die über beste Gleichlaufwerte verfüge und per klassischem Drehknopf einen unmittelbar den Pegel regelnden Mikroprozessor ansteuert.

Anschlussseitig bietet der PM8006 unter anderem zwei silberbeschichtete Marantz-Lautsprecher-Terminals aus massivem Messing mit A/B-Umschaltung. Außerdem zählen – neben fünf Hochpegeleingängen und der erwähnten MM-Phonostufe – ein Vorverstärkerausgang sowie Endstufeneingänge zur Featureliste des Marantz PM8006.

Zur besseren mechanischen Stabilität und Verringerung der Mikrofonieanfälligkeit ist der neue Vollverstärker zudem mit einer dreifach verstärkten Bodenplatte und schwingungsdämpfenden Füßen ausgestattet.

Der Marantz PM8006 wird ab Dezember 2017 im Fachhandel erhältlich sein. Farblich lässt sich zwischen Schwarz oder Silber-Gold wählen, der Preis des neuen Vollverstärkers beträgt 1.199 Euro.

