Erneut gibt’s spannende Neuigkeiten aus dem Hause Marantz: Mit dem Model 60n kündigt der Hersteller einen Vollverstärker an, der sich auf digitale wie analoge Quellen versteht – und darüber hinaus mit einer ausgereiften Streamingplattform aufwartet.

Marantz Model 60n: Stets zu (Streaming-)Diensten …

Das Netzwerkstreaming (WiFi & Ethernet) vollzieht sich über die konzerneigene HEOS-Plattform, mit der auch bequem ein Multi-Room-System etabliert werden kann. Zu den von Haus aus unterstützen Streamingdiensten zählen Spotify Connect, TIDAL, Pandora oder Amazon Music HD. Überdies soll „Roon Ready“ demnächst per Update folgen, AirPlay2 ist jetzt schon möglich.

Weitere Schnittstellen

Mit Blick auf die analoge Zuspielung stellt der Marantz Model 60n drei Hochpegeleingänge (Cinch) sowie einen Phono-MM-Anschluss bereit. Wer mag, kann natürlich ebenso digital zuspielen, hier bietet der Streamingamp drei physische Eingänge (HDMI ARC sowie S/PDIF-optisch und -koaxial), zudem eine USB-A-Schnittstelle, um externe Speichermedien auszulesen, sowie Bluetooth. Neben dem Lautsprecherausgang führen noch weitere Pfade nach draußen: Zum einen lässt sich das lautstärkegeregelte Signal zum Anschluss an eine separate Endstufe abgreifen, zum anderen ist ein Sub Out mit an Bord. Zu guter Letzt lässt sich auch ein Kopfhörer an den Marantz Model 60n klinken.

Klassisch: Class-AB und Klangregelung

Motorseitig setzt Marantz übrigens nicht auf Schaltverstärkertechnik, sondern auf die neueste Inkarnation der hauseigenen Hyper-Dynamic-Amplifier-Module, die im Class-AB-Betrieb bis zu 60 Watt pro Kanal abliefern.

Soundtuning

Ganz klassisch lässt sich das Klangbild mit einem Bass- und einem Höhenregler an den persönlichen Geschmack oder die Raumakustik anpassen, freilich können Klangpuristen das Ganze per Source-Direct-Schalter komplett aus dem Signalweg nehmen.

Mehr Auflösung

Im Auslieferzustand prozessiert der Marantz Model 60n hochauflösende Musikdateien bis hoch zu 24 Bit / 192 kHz bzw. DSD 5,6 MHz. Die Japaner kündigen aber bereits ein unkompliziertes Over-the-Air-Update für die Firmware an – sie umfasst ein Upgrade auf 32 Bit / 384 kHz und DSD 11,2 MHz. Wie schon erwähnt wird der Marantz Model 60n hierdurch auch Roon-kompatibel.

Preis und Verfügbarkeit

Marantz zufolge soll der Model 60n in Kürze erhältlich sein, und zwar in den Farbvarianten Schwarz und Silber-Gold. Der Preis des Streamingverstärkers liegt bei 1.500 Euro.

