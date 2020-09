Bei Marantz tut sich grundlegendes: Mit dem Vollverstärker MODEL 30 – einer Reminiszenz an den ersten Marantz-Vollverstärker Model 30 von 1970 – und dem CD-/SACD-Spieler bzw. Streamer SACD 30n legt der Hersteller eine neue Produktlinie auf, die nicht nur technisch, sondern auch in Sachen Design in neue Dimensionen vorstößt.

Mehr als drei Jahre haben die Japaner gebraucht, heißt es in der Pressemitteilung, um diese beiden Produkte zu entwickeln und so lange feinzutunen, bis sie endlich reif waren, das Licht der Öffentlichkeit zu erblicken. Die Design- und Formensprache sei dabei inspiriert durch die stilprägenden Elemente berühmter Marantz-Komponenten aus den 1950-er, 60-er und 70-er Jahren, aber eben auch mit einem Blick in die Gegenwart und Zukunft.

Der auftrennbare Vollverstärker Marantz MODEL 30 konzentriert sich dabei vollständig auf analoge Welten: Fünf analoge Hochpegeleingänge und ein Phonoeingang sind vorhanden, ausgangsseitig gibt’s einen Fixpegelausgang sowie ein paar robuste Lautsprecherklemmen.

Vor- und Endstufe residieren auf eigenen Platinen mit separaten Stromversorgungen, der Vorstufe ist dabei ein eigener Ringkerntrafo zugeordnet. Die Leistungsverstärkung übernimmt ein ebenso energieeffizienter wie strompotenter Schaltverstärker, dessen Ausgangssignal sich – anders als bei vielen anderen Class-D-Lösungen – im Frequenzgang unbeeinflusst von der Lautsprecherimpedanz zeige, verspricht Marantz. Ebenfalls auf einer eigenen Platinensektion untergebracht ist die Phonovorstufe, die MM- und MC-Signale entgegennimmt. Für MC-Signale lassen sich drei unterschiedliche Eingangsimpedanzen (33/100/390 Ω) schalten.

Wer hingegen Einsen und Nullen mag, kann sich mit dem Marantz SACD 30n ein wahres Multifunktionstalent ins Rack holen. Es handelt sich dabei um eine Kombi aus CD-/SACD/DVD-ROM-Spieler, Pre-DAC, Streamer und dediziertem Kopfhörerverstärker (drei Gainstufen wählbar). Ehrensache, dass der Transportmechanismus eine komplette Eigenentwicklung des Hauses Marantz ist. Es gibt – neben der WLAN- und LAN-Konnektivität – vier Digitaleingänge (USB-B, koaxial, 2 x optisch), zudem je einen koaxialen und optischen Digitalausgang. Über zwei Cinchpaare lassen sich die analogen Signale sowohl mit Line-Pegel als auch lautstärkegeregelt abzapfen.

Bei der D/A-Wandlung geht Marantz einen besonderen Weg: Eine selbstentwickelte Schaltung überführt eingehende PCM-Signale zunächst ins DSD-Format (11,2 MHz), was gegenüber herkömmlichen Oversampling-Lösungen eine überlegene Filterung (Stichwort: Pre- und Post-Ringing) ermöglicht. Dabei gibt es zwei separate Clock-Sektionen für die 44,1 bzw. 48-kHz-Vielfachen der PCM-Signale. Statt eines herkömmlichen DACs findet sich in der nachfolgenden Schaltungsstufe ein von Marantz patentierter MMM-Converter (Marantz Musical Mastering), der den ankommenden, bereits einem analogen Signal ähnelnden „Single Bit Pulse Stream“ endgültig in ein analoges Ausgangssignal überführt.

Unterstützt werden im Streaming-Modus u.a. WAV- und FLAC-Dateien bis 24 Bit/192 kHz, DSD 5.6 sowie ALAC und MP3. Das Streaming basiert auf dem bekannten hauseigenen HEOS-System (HEOS Built-in), das einerseits zahlreiche Multiroom-Funktionalitäten bzw. Konnektivität mit Drahtloslautsprechern sowie Bluetooth gestattet, andererseits auch die Nutzung sprachbasierter Dienste (Amazon Alexa & Co.) oder von Streamingdiensten wie Tidal oder Amazon Music HD ermöglicht.

Erhältlich sind die neuen Komponenten im Laufe des Monats September in den Farbvarianten Schwarz und Silber.

Preise:

Marantz MODEL 30 Vollverstärker: 3.000 Euro

Marantz SACD 30n CD/SACD-Spieler/Streamer/DAC: 3.000 Euro

Kontakt

D&M Germany GmbH | A Division of Sound United

An der Kleinbahn 18

41334 Nettetal

Deutschland

Telefon: +49(0)2157-1208-0

Web: https://www.marantz.de/de/pages/home.aspx