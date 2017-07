Der Hersteller Marantz vermeldet in einer aktuellen Pressemitteilung, dass der Netzwerk-CD-Receiver Melody Media M-CR611 nun in einer dritten Farbe erhältlich sei, nämlich in Silber-Gold. Bisher war das Multitalent nur in Schwarz bzw. Schwarz-Weiß erhältlich.

Der Receiver kommt mit CD-Laufwerk, einem Verstärker, der 2 x 60 Watt leistet, einem analogen Cinch-Hochpegeleingang, zwei optischen S/PDIF-Eingängen, zwei USB-A-Schnittstellen (iPod und Konsorten bzw. USB-Speichermedien) sowie FM/DAB+-Empfänger sowie einer Streamingeinheit, die wahlweise kabelgebunden oder per WLAN beschickt werden kann. Dabei werden Dateien bis zu 192 kHz/24 Bit (PCM) bzw. 2,8 MHz (DSD) verdaut. Bluetooth und AirPlay werden ebenfalls geboten, allerdings naturgemäß ohne HiRes-Kompatibilität.

Diese neueste Version des Marantz M-CR611 ist ab sofort im Fachhandel erhältlich.

Preis Marantz M-CR611 Melody Media: 699 Euro

