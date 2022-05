Marantz CD 60 – neuer klassischer CD-Player

Es gibt einen neuen CD-Spieler aus dem Hause Marantz: Der Marantz CD 60 zeichnet sich optisch durch ein geradliniges und zeitlos wirkendes Industriedesign aus, das bereits vor nicht ganz zwei Jahren von den Japanern eingeführt wurde und uns etwa im Test des Marantz SACD 30n begegnete. Klanglich soll sich der Marantz CD 60 „warm, raumfüllend und satt“ geben …

Marantz CD 60: Features und Technik

Der CD 60 kann nicht nur CDs über sein internes Laufwerk abspielen, er hat auf der Frontseite auch einen USB-Port zum Anschließen von Speichermedien wie Sticks oder Festplatten. Erfreulich ist die Vielzahl der unterstützten Dateiformate. So werden MP3, WMA, AAC oder WAV unterstützt, aber auch Codecs wie FLAC und AIFF (bis 192 kHz/24 Bit) oder das Ein-Bit-Streaming (DSD bis 5,6 MHz).

Marantz hat dem CD 60 die in vielen höherpreisigen Geräten des Hauses eingesetzten HDAM-Module (Hyper Dynamic Amplifier Modules) spendiert, die in ihrer aktuellen Inkarnation den Stromfluss noch präziser regeln und mithin Verzerrungen im Hochton gegenüber den bisherigen Modulen deutlich reduzieren sollen. Außerdem bietet Marantz im Menü des CD 60 zwei Digitalfiltereinstellungen an – eine mit langsamem und eine mit schnellerem bzw. steilerem Roll-off.

Neben einen unsymmetrischen Cinch-Audioausgang und einem (abschaltbaren) Kopfhörerverstärker mit Impedanzanpassung bietet der neue CD-Player auch noch je einen koaxialen und optischen Digitalausgang zum Anschluss an einen separaten DAC.

Erhältlich ist der Marantz CD 60 ab Juni 2022 für 799 Euro. Als passenden Vollverstärker empfehlen die Japaner den Marantz Model 40n.

