Einen echten Wonneproppen, bis an die Zähne bewaffnet mit Features und Funktionen, stellte der Hersteller Marantz just auf der CES in Las Vegas vor: Mit dem von Marantz als „kompromisslos“ bezeichneten AV8805 gibt es nun für alle Heimkinofreunde einen Mehrkanal-AV-Prozessor und -Vorverstärker, der speziell für den Einsatz mit hochwertigen externen Endstufen oder Aktivlautsprechern entwickelt wurde.

Der AV8805 kommt als 13.2-Kanal-Vorverstärker und unterstützt nicht nur Dolby Atmos und DTS Virtual:X, sondern auch – für echte High-Res-Wiedergabe – Formate wie DSD (bis 5.6 MHz), FLAC, ALAC und WAV.

Für größmögliche Flexibilität bei Musik- und Filmtonwiedergabe verfügt der Marantz AV8805 neben zahlreichen analogen Eingängen auch über einen symmetrischen XLR-Stereo-Eingang sowie frei zuweisbare, symmetrische 15.2 Kanal-XLR-Vorverstärkerausgänge.

Ebenfalls integriert ist eine erweiterte Video-Sektion mit voller 4K-Unterstützung über die acht (!) HDMI-Eingänge – und die hauseigene HEOS-Technologie, sodass der Marantz AV8805 direkt auf Streaming-Dienste wie Spotify Connect, Amazon Music, Juke!, Deezer, Tidal und Soundcloud sowie Internet-Radio zugreifen kann. Weg mag, kann den AV8805 auch in ein Multiroom-Audiosystem für den gesamten Wohnbereich integrieren und gegebenenfalls um zusätzliche HEOS-Komponenten erweitern. Die Steuerung erfolgt über die HEOS App.

Mit an Bord sind auch Apple AirPlay und Bluetooth-Konnektivität – für das unkomplizierte Streamen von Smartphones und/oder Tablets. Musik aus dem Netzwerk kann wahlweise kabelgebunden über Ethernet oder WLAN wiedergegeben werden, auch in hochauflösenden Formaten einschließlich DSD2.8/5.6.

Für eine optimale Raumakustikkorrektur ist der AV8805 mit Audyssey MultEQ XT32, LFC, Sub EQ HT, Dynamic Volume und Dynamic EQ ausgestattet. Mit einer optional erhältlichen Editor-App können die DSP-Feineinstellungen noch weiter verfeinert oder entsprechend der persönlichen Vorlieben angepasst werden.

Ab Frühsommer des Jahres soll durch ein Firmware-Update auch eine Sprachsteuerung über Amazon Alexa möglich werden.

Preis Marantz AV8805 Vorverstärker/AV-Prozessor: 3.999 Euro

Kontakt

D&M Germany GmbH | A Division of Sound United

An der Kleinbahn 18

41334 Nettetal

Deutschland

Telefon: +49(0)2157-1208-0

Web: www.marantz.de