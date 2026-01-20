Konnektivität meets Leistung: Mit dem Vorverstärker AV 30 und dem Leistungsverstärker AMP 30 baut Marantz sein Angebot an Heimkino-Komponenten der Referenzklasse weiter aus. Die neuen Amps richten sich an Anwender, die flexible Systemkonzepte, aktuelle Signalverarbeitungstechnologien und hohe Leistungsreserven kombinieren möchten, heißt es.

11.4-Kanal-AV-Vorverstärker und 6-Kanal-Endstufe …

Konzeptionell knüpfen beide Marantz-Verstärker an die bekannten Kombinationen AV 10 und AMP 10 sowie AV 20 und AMP 20 an und erweitern das Baukastensystem für unterschiedlichste Heimkino-Konfigurationen. Der Marantz AV 30 ist ein 11.4-Kanal-AV-Vorverstärker und der Marantz AMP 30 eine Sechskanal-Endstufe.

Immersiv und anpassbar: der Marantz AV 30

Die digitale Datenverarbeitung des AV 30 basiert auf einem leistungsstarken Dual-Core-SHARC-DSP-Chipsatz von Analog Devices in Kombination mit 32-Bit-D/A-Wandlern. Damit verarbeitet er Signale von klassischem Stereo bis hin zu immersiven Tonformaten wie Dolby Atmos, IMAX Enhanced, DTS:X und AURO-3D. Für die Anpassung an unterschiedliche Hörumgebungen stehen Audyssey MultEQ XT32 – ein Mikrofon zählt zum Lieferumfang – sowie optional Dirac Live, Dirac Bass Control und Dirac Active Room Treatment zur Verfügung. Bis zu vier unabhängige Subwoofer lassen sich dabei in die Raumkorrektur einbinden.

Marantz AV 30: Schnittstellen und Plattformen

Die Anschluss- und Ausstattungsvielfalt ist auf langfristige Nutzbarkeit ausgelegt. Sieben HDMI-Eingänge unterstützen Videoformate bis 8K/60 Hz oder 4K/120 Hz, hinzu kommen zahlreiche analoge und digitale Schnittstellen sowie umfangreiche Optionen für Custom-Installationen. Die diskrete HDAM-SA-2-Vorverstärkerstufe stellt bis zu 11.4 Kanäle über Cinch- und XLR-Ausgänge bereit. Als Streaming-Plattform dient das hauseigene Ökosystem HEOS, inklusive Roon Ready, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, AirPlay 2 und Bluetooth.

Allzeit leistungsbereit: der Marantz AMP 30

Der Marantz AMP 30 ist als flexibel konfigurierbarer 6-Kanal-Leistungsverstärker ausgelegt. Er liefert 200 Watt pro Kanal an 8 Ohm und kann je nach Bedarf im Brückenbetrieb eingesetzt werden, um bis zu drei Kanäle mit jeweils 400 Watt bereitzustellen. Alternativ sind Bi-Amping-Konfigurationen möglich. XLR- und Cinch-Eingänge erlauben die problemlose Integration in unterschiedliche Systemarchitekturen. Der Verstärker eignet sich sowohl als Ergänzung bestehender Marantz-Setups als auch als gezieltes Leistungs-Upgrade, etwa für die Frontkanäle größerer Heimkinoanlagen.

Stilecht „Made in Japan“

Wie die größeren Modelle seien auch der AV 30 und AMP 30 klanglich vom Marantz Sound Master „abgestimmt“ worden, so die Marantz-Pressemitteilung. Entwicklung und Fertigung erfolgen im japanischen Werk Shirakawa Audio Works.

Gestalterisch setzen beide Komponenten auf die aktuelle Marantz-Designlinie mit Bullaugen-Display und Eleganz vermittelnde Frontblenden. Eine einstellbare Seitenbeleuchtung gehört ebenso zum Konzept wie eine durchdachte, hintergrundbeleuchtete Fernbedienung. Beim Marantz AV 30 verdeckt die klappbare Frontblende die Bedienelemente und sorgt für eine reduzierte Optik, wie sie bei AV-Komponenten eher selten zu finden sei, verheißt der Hersteller.

Verfügbarkeit und Preis

Der Marantz AV 30 und der AMP 30 sind ab sofort erhältlich – zum Preis von je 4.000 Euro.

Kontakt

D&M Germany GmbH | A division of Sound United

Poensgenstraße 7

41334 Nettetal

Deutschland

Web: https://www.marantz.com/de-de/