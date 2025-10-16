Neuer Steuermann auf der Brücke: Bei der High End Society Service GmbH steht ein Wechsel in der Geschäftsleitung bevor, zum 1. November 2025 übernimmt Manuel Pinke die Führung des Messeveranstalters, der unter anderem die bekannte Fach- und Publikumsmesse HIGH END verantwortet.

Der Blick zurück

Pinke folgt damit auf Stefan Dreischärf, der das Unternehmen seit 2016 leitete, und währenddessen nicht zuletzt die Idee des Markenbotschafters mithilfe bekannter Musiker und Musikerinnen initiierte. Dreischärf habe überdies in den vergangenen Jahren, so heißt es aus Wuppertal, die internationale Positionierung der Messe maßgeblich mitgestaltet.

Der nun anstehende Wechsel wurde laut der High End Society vorausschauend geplant – insbesondere vor dem Hintergrund des Ortswechsels der High-End-Messe nach Wien nächstes Jahr, nachdem man zuvor die Messe 21 Jahre in München ausrichtete. Der Gesellschafterverein High End Society e.V. hebt die Verdienste von Stefan Dreischärf, der dem Unternehmen künftig als Senior Event Manager erhalten bleibt, hervor und sieht die künftige Ausrichtung mit Manuel Pinke als „zentrales Signal für Kontinuität und Weiterentwicklung“. Mit dem Führungswechsel werde ein geordneter Generationsübergang vollzogen.

Der neue Steuermann

Manuel Pinke ist als Senior Event Manager bereits seit 2020 bei der High End Society Service GmbH unter Vertrag und verfüge, so die aktuelle Pressemitteilung, über langjährige Erfahrung im Handel sowie internationalem Vertrieb. In der Audiobranche sei er seit über drei Jahrzehnten aktiv, heißt es weiter, und zwar sowohl auf der Profi- als auch auf der Liebhaberseite.

„Ich freue mich sehr darauf, als neuer Geschäftsführer die Zukunft der HIGH END zu gestalten und gemeinsam mit dem gesamten Team unsere Messen als zentrale Orte der Begegnung weiterzuentwickeln“, so Manuel Pinke. fairaudio wünscht maximalen Erfolg!

Kontakt

High End Society

Vorm Eichholz 2g

42119 Wuppertal



Telefon: +49(0)202 – 702022

E-Mail: info@highendsociety.de

Web: https://www.highendsociety.de/startseite.html