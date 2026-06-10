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Der Kompaktlautsprecher Manger C1

Biegewellen im Rheingau: Hörerlebnis mit Manger Audio im Klangstudio Pohl

von Jochen Reinecke

Das Klangstudio Pohl im hessischen Bodenheim lädt Ende Juni zu einem herstellerbegleiteten Event, das ganz im Zeichen der Manger-Technologie steht. Gemeinsam mit Daniela Manger präsentiert Studioinhaber Rainer Pohl die aktuelle Generation der Manger-Lautsprecher, deren Herzstück nach wie vor der legendäre, hauseigene Biegewellen-Schallwandler ist.

Aktiv: Manger C1

Im Mittelpunkt der Vorführung stehen zwei markante Vertreter des fränkischen Herstellers. Zum einen wird der aktive Kompaktmonitor Manger C1 (siehe Aufmacherbild) zu hören sein – ein Lautsprecher, der laut Hersteller trotz seiner überschaubaren Maße im Studio- wie im Heimbereich für seine kompromisslose Präzision geschätzt wird.

Der Standlautsprecher Manger P2
Großes Besteck: der Manger P2 als klassischer Standlautsprecher

Passiv: Manger P2

Zum anderen gesellt sich mit dem Manger P2 ein passiver Standlautsprecher dazu, der das klangliche Fundament des Biegewellen-Treibers im Tieftonbereich durch ein ausgeklügeltes Passivmembran-System ergänzt (es gibt einen ausführlichen fairaudio-Testbericht zu den Manger P2).

Daniela Manger von Manger Audio
Daniela Manger ist vor Ort und führt durch die Veranstaltung

Die Speerspitze: der aktuelle Biegewellen-Wandler

Beide Modelle agieren in der Vorführung mit der aktuellen Evolutionsstufe des legendären Treibers, dem Manger-Schallwandler W06. Um die Bandbreite der Lautsprecher auszuloten, greifen die Veranstalter sowohl auf hochauflösende Digitaltracks als auch auf die klassische, analoge Vinyl-Wiedergabe zurück.

Der Eintritt ist frei; um eine kurze Anmeldung (Mail) wird gebeten, spontane Gäste sind jedoch ebenfalls willkommen.

Wann?
Donnerstag, 25. Juni 2026, von 14:00 bis 19:00 Uhr

Wo?
Klangstudio Pohl
Mainzer Str. 73 | 55294 Bodenheim

Kontakt

Klangstudio Rainer Pohl
Mainzerstraße 73
55294 Bodenheim

Telefon: +49 (0) 6135 4128
E-Mail: klangstudio@t-online.de
Web: http://www.klangstudio.de