Biegewellen im Rheingau: Hörerlebnis mit Manger Audio im Klangstudio Pohl
von Jochen Reinecke
Das Klangstudio Pohl im hessischen Bodenheim lädt Ende Juni zu einem herstellerbegleiteten Event, das ganz im Zeichen der Manger-Technologie steht. Gemeinsam mit Daniela Manger präsentiert Studioinhaber Rainer Pohl die aktuelle Generation der Manger-Lautsprecher, deren Herzstück nach wie vor der legendäre, hauseigene Biegewellen-Schallwandler ist.
Aktiv: Manger C1
Im Mittelpunkt der Vorführung stehen zwei markante Vertreter des fränkischen Herstellers. Zum einen wird der aktive Kompaktmonitor Manger C1 (siehe Aufmacherbild) zu hören sein – ein Lautsprecher, der laut Hersteller trotz seiner überschaubaren Maße im Studio- wie im Heimbereich für seine kompromisslose Präzision geschätzt wird.
Passiv: Manger P2
Zum anderen gesellt sich mit dem Manger P2 ein passiver Standlautsprecher dazu, der das klangliche Fundament des Biegewellen-Treibers im Tieftonbereich durch ein ausgeklügeltes Passivmembran-System ergänzt (es gibt einen ausführlichen fairaudio-Testbericht zu den Manger P2).
Die Speerspitze: der aktuelle Biegewellen-Wandler
Beide Modelle agieren in der Vorführung mit der aktuellen Evolutionsstufe des legendären Treibers, dem Manger-Schallwandler W06. Um die Bandbreite der Lautsprecher auszuloten, greifen die Veranstalter sowohl auf hochauflösende Digitaltracks als auch auf die klassische, analoge Vinyl-Wiedergabe zurück.
Der Eintritt ist frei; um eine kurze Anmeldung (Mail) wird gebeten, spontane Gäste sind jedoch ebenfalls willkommen.
Wann?
Donnerstag, 25. Juni 2026, von 14:00 bis 19:00 Uhr
Wo?
Klangstudio Pohl
Mainzer Str. 73 | 55294 Bodenheim
Kontakt
Klangstudio Rainer Pohl
Mainzerstraße 73
55294 Bodenheim
Telefon: +49 (0) 6135 4128
E-Mail: klangstudio@t-online.de
Web: http://www.klangstudio.de