Biegewellen im Rheingau: Hörerlebnis mit Manger Audio im Klangstudio Pohl

Das Klangstudio Pohl im hessischen Bodenheim lädt Ende Juni zu einem herstellerbegleiteten Event, das ganz im Zeichen der Manger-Technologie steht. Gemeinsam mit Daniela Manger präsentiert Studioinhaber Rainer Pohl die aktuelle Generation der Manger-Lautsprecher, deren Herzstück nach wie vor der legendäre, hauseigene Biegewellen-Schallwandler ist.

Aktiv: Manger C1

Im Mittelpunkt der Vorführung stehen zwei markante Vertreter des fränkischen Herstellers. Zum einen wird der aktive Kompaktmonitor Manger C1 (siehe Aufmacherbild) zu hören sein – ein Lautsprecher, der laut Hersteller trotz seiner überschaubaren Maße im Studio- wie im Heimbereich für seine kompromisslose Präzision geschätzt wird.

Passiv: Manger P2

Zum anderen gesellt sich mit dem Manger P2 ein passiver Standlautsprecher dazu, der das klangliche Fundament des Biegewellen-Treibers im Tieftonbereich durch ein ausgeklügeltes Passivmembran-System ergänzt (es gibt einen ausführlichen fairaudio-Testbericht zu den Manger P2).

Die Speerspitze: der aktuelle Biegewellen-Wandler

Beide Modelle agieren in der Vorführung mit der aktuellen Evolutionsstufe des legendären Treibers, dem Manger-Schallwandler W06. Um die Bandbreite der Lautsprecher auszuloten, greifen die Veranstalter sowohl auf hochauflösende Digitaltracks als auch auf die klassische, analoge Vinyl-Wiedergabe zurück.

Der Eintritt ist frei; um eine kurze Anmeldung (Mail) wird gebeten, spontane Gäste sind jedoch ebenfalls willkommen.

Wann?

Donnerstag, 25. Juni 2026, von 14:00 bis 19:00 Uhr

Wo?

Klangstudio Pohl

Mainzer Str. 73 | 55294 Bodenheim