Bei Manger Audio ist einiges anders als bei anderen Herstellern. So gehört das Unternehmen zu den ganz wenigen in der Audio-Branche, bei denen eine Frau an der Spitze steht – und dann wären da noch die besonderen Technologien, allen voran der von Josef Manger entwickelte Biegewellenstrahler. Jetzt gibt es als Upgrade für Manger-Lautsprecher den überarbeiteten, neuen Treiber namens Manger W06.

Biegewellenwandler Manger W06: Verbesserungen des Konzepts

Man habe durch intensive Forschung und Entwicklung die magnetische Feldstärke des Manger-Wandlers auf 1,48 Tesla erhöhen können, was eine noch kürzere Anstiegszeit und somit verbesserte Impulsantwort mit sich bringe. Außerdem bekam der Treiber ein neuartiges zentrales Dämpfungssystem zur Seite gestellt, was die Verzerrungen zwischen 400 und 1600 Hertz abermals deutlich verringern soll – also in dem Frequenzbereich, in dem das menschliche Ohr besonders sensibel sei, wie es bei Manger Audio heißt.

Weitere klangliche Verbesserungen betreffen laut Manger eine gesteigerte Feindynamik und eine verbesserte Linearität. Die Treiber werden in Handarbeit im fränkischen Mellrichstadt unter Reinraumbedingungen gefertigt. Im Anschluss wird jedes einzelne Chassis exakt vermessen und strengen Tests unterzogen – das führt zu sehr geringen Fertigungstoleranzen von weniger als +/- 0,5 dB.

Verfügbarkeit und Preis

Der neue Treiber kommt bei allen Manger-Lautsprechern zum Einsatz, die seit Jahresanfang ausgeliefert wurden. Wer bereits einen Manger-Lautsprecher besitzt, kann ihn zu Manger Audio einschicken und für 685 Euro pro Chassis (zzgl. Versandkosten) den neuen Treiber einbauen lassen.

PS: Zuletzt hatten wir den Standlautsprecher Manger P2 im Test.

