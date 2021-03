Der in Ravensburg ansässige Hersteller Makroaudio stellt mit dem MC-250 MKII ein neues, moderat gepreistes Netzkabel vor, das in zwei Varianten erhältlich ist – mit einem oder zwei Ferritkernen zur Reduktion von Störungen sowie unterschiedlicher Konfektionierung.

Makroaudio MC-250 MKII: Eigenschaften

Das MC-250 MKII wird laut Hersteller in Deutschland produziert. Als Basismaterial kommt hochwertiges Kupfer mit einem Leiterquerschnitt von 3 x 2,5 mm² zum Einsatz, der feine Litzenaufbau macht das Kabel dabei flexibel. Die Adern der Leitungen seien stärker miteinander verdrillt als dies bei Standardkabeln der Fall sei, was durch höhere Induktivität im Zusammenspiel mit den Ferritkernen für verbesserte klangliche Eigenschaften beziehungsweise eine Reduktion hochfrequenter Störsignale sorgen soll.

In der Lite-Version kommt das Makroaudio MC-250 MKII mit einem Geflechtsschlauchüberzug in Blau/Schwarz, einem vernickelten Schukostecker, einer Kaltgerätekupplung mit Kontakten aus Kupfer sowie vernickelten Aderendhülsen. Zusätzlich wirkt ein Ferritkern in der Nähe der Kaltgerätekupplung weiteren Einstreuungen entgegen.

Die Black Edition des Makroaudio MC-250 MKII hingegen kommt mit zwei Ferritkernen, einem schwarzen Geflechtsschlauchüberzeug, einem Schukostecker mit vergoldeten Kontakten sowie einer Furutech-Kaltgerätekupplung und vergoldeten Aderendhülsen.

Die Standard-Kabellängen sind ein bis zweieinhalb Meter (in 50-Zentimeter-Schritten), auf Wunsch fertigt der Hersteller auch Sonderlängen an.

Preise:

Makroaudio MC-250 MKII Lite: 89 Euro (1 Meter) bis 119 Euro (2,5 Meter)

Makroaudio MC-250 MKII Black: 115 Euro (1 Meter) bis 149 Euro (2,5 Meter)

Kontakt

Makroaudio - Eugen Gurskij Elektronik

Hegaustraße 4

88212 Ravensburg

Deutschland

Telefon: +49 (0) 751 7680716

E-Mail: info@makroaudio.de

Web: http://makroaudio.de/