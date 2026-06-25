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Die Universal Media Player Magnetar UDP800MKII und UDP900MKII sind jetzt Roon Ready

Die Alleskönner (fast): Magnetar UDP800MKII & UDP900MKII sind jetzt auch "Roon Ready"

von Jochen Reinecke

Die Universal-Media-Player von Magnetar weiten ihren Funktionsbereich in Richtung Netzwerk-Streaming aus. Wie der Hamburger Vertrieb Audio Reference mitteilt, haben die beiden aktuellen MKII-Modelle UDP800 und UDP900 ab sofort die offizielle „Roon Ready“-Zertifizierung erhalten. Damit lassen sich die primär für optische Medien wie Blu-ray und SACD konzipierten Wiedergabegeräte nun direkt in das Roon-Ökosystem einbinden und als klassische Netzwerk-Streamer in der HiFi-Anlage betreiben.

Physisch oder per Netzwerk bespielbar

Die Player des Herstellers Magnetar sind in der HiFi- und Heimkinowelt vor allem für ihre breite Formatkompatibilität bei physischen Datenträgern bekannt – von der 4K-Ultra-HD-Blu-ray über die DVD bis hin zur audiophilen SACD und CD. Über ihre Netzwerk-Schnittstellen und USB-Eingänge spielten die Geräte zudem bereits Medien von lokalen Datenträgern wie Festplatten oder NAS-Systemen ab.

Das Anschlussfeld des Magnetar UDP900Mk2
Das Anschlussfeld des Magnetar UDP900Mk2

Mit der nun erfolgten Roon-Zertifizierung integrieren sich die beiden Player nahtlos in die softwarebasierte Musikverwaltung. Nutzer können die Geräte somit als vollwertige Audioplayer ansteuern, die via Vor- und Endverstärker direkt in die Stereo-Kette einspeisen.

Einfache Software-Aktualisierung

Durch die Roon-Integration in die Universal-Media-Player von Magnetar wird die Handhabung unterschiedlicher Musikquellen vereinfacht. Die Software erlaubt es, eigene, lokal gespeicherte Musikbibliotheken mit den Katalogen von Streaming-Diensten wie Tidal oder Qobuz unter einer gemeinsamen, komfortablen Benutzeroberfläche zusammenzuführen.

Für Besitzer eines Magnetar UDP800MKII oder UDP900MKII ist der Zugriff auf die neuen Streaming-Funktionen selbstredend kostenlos. Das erforderliche Firmware-Update steht ab sofort bereit und lässt sich direkt über das Systemmenü der Player via Netzwerkverbindung installieren.

Kontakt

Audio Reference
Alsterkrugchaussee 435
22335 Hamburg

Telefon: +49 (0) 40 53320359
E-Mail: info@audio-reference.de
Web: https://audio-reference.de/

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