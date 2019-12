Mit der neuen Signature-700-Serie zielt Magnat in die „goldene Mitte“: Preislich für viele erreichbar, soll die neue Lautsprecherbaureihe die klanglichen Qualitäten der größeren Modelle mit eleganten, klassischen Gehäusen vereinen.

Magnats Signature-700-Serie umfasst vier Modelle: je einen Stand- und Kompaktlautsprecher, einen Center sowie einen Aktiv-Subwoofer. Zu den besonderen technischen Zutaten zählen nicht zuletzt das Doppel-Hochtonmodul sowie die Keramik-Aluminium-Membranen für den Tief- und Mitteltonbereich.

Da für einen überzeugenden Klangeindruck Oberwellen ganz entscheidend seien und sich die auch in Bereichen jenseits der 20000 Hertz erstreckten, setze man in dieser Boxenfamilie Doppelhochtöner ein, so Magnat. Neben einer 30 Millimeter großen Kalotte kommt noch ein zweiter, 20 Millimeter durchmessender „fmax“-Superhochtöner zum Einsatz, der das Klanggeschehen ab 17000 Hertz unterstützt. Beide Hochtöner wurden auf einer „speziell berechneten Aluminiumfrontplatte“ verbaut, so der Hersteller.

Im Tief- und Mitteltonbereich arbeiten Membranen aus Komposit-Material. Dass die Materialien Aluminium und Keramik unterschiedliche Resonanzfrequenzen besitzen, sei ein akustischer Vorteil, denn es führe zu hoher Festigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht der Membran. Die Aluminiumdruckguss-Körbe der Chassis sollen zudem für festen Halt und eine gute Schwingspulenbelüftung sorgen. Wie üblich bei Magnat wurden die Lautsprecher der Signature-700-Reihe mittels Klippel-Lasermesstechnik optimiert.

Die Lautsprechergehäuse der neuen Serie werden aus MDF gefertigt und sind im Innern mehrfach versteift, die Schallwand ist gleich sechsfach verschraubt worden. Alle Modelle sind in Schwarz und Weiß erhältlich, die Front ist in Hochglanz-Lackierung ausgeführt, der Korpus in einem korrespondierenden Seidenmatt-Lack. Das abnehmbare Stoff-Schutzgitter wird mit Magneten befestigt.

Beim Standmodell Magnat Signature 707 handelt es sich um eine 4-Wege-Box, die kompakte Signature 703 ist ein Dreiwegler – so auch der Signature Center 73, der mit zwei 17-Zentimeter-Tiefmitteltönern und der charakteristischen Doppelhochtöner-Bestückung kommt. Der aktive Magnat Signature Sub 730A bietet 190 Watt Class-D-Power und treibt damit ein 30-Zentimeter-Langhubchassis an, das im Down-Fire-Modus arbeitet – Lautstärke, Übergangsfrequenzen und Phasenlage sind regelbar.

Preise:

Magnat Signature 707: 1.998 Euro/Paar

Magnat Signature 703: 799 Euro/Paar

Magnat Signature Center 73: 499 Euro/Stück

Magnat Signature Sub 730A: 799 Euro/Stück

Kontakt

Magnat Audio-Produkte GmbH

Lise-Meitner-Straße 9

50259 Pulheim



Telefon: +49(0)2234–807-0

E-Mail: info@magnat.de

Web: https://www.magnat.de/