Magnat hat einen neuen Vollverstärker mit umfangreicher Digital- und Analogsektion im Programm. Es handelt sich beim Magnat MA 900 um einen klassischen Hybrid-Verstärker mit zwei handselektierten und zuvor eingebrannten ECC-81-Röhren in der Vorstufe und einer klassisch transistorierten Endstufe in Class-A/B-Technik, die bis zu 200 Watt pro Kanal (an 4 Ohm) an die Lautsprecherklemmen bringt.

Magnat MA 900: Schnittstellen & Technik

Beeindruckend ist die Konnektivität: So wartet der Magnat MA 900 nicht nur mit sechs Hochpegel- und vier Digitaleingängen (je 2 x S/PDIF optisch und koaxial) auf, es gibt auch noch je einen Phono-MM- und MC-Eingang. Ebenfalls an Bord ist ein Bluetooth-Empfänger, der BT 5.0 und aptX-HD unterstützt. Eine Source-Gain-Funktion gestattet es, die analogen Eingänge um jeweils bis zu 6 dB anzuheben, sodass Pegelunterschiede bei der Quellenwahl ausgeglichen werden können. Ein Kopfhörerausgang gehört ebenfalls zur Ausstattung.

Weiterhin hat der Magnat MA 900 ein aufwendiges Netzteil mit großzügig dimensioniertem und streufeldarmem Ringkerntrafo, ein stabiles Vollmetallgehäuse sowie eine Frontplatte aus massivem Aluminium auf der Habenseite – der „Junge“ bringt insgesamt 12 Kilogramm auf die Waage.

Der Magnat MA 900 ist ab sofort für 1.199 Euro erhältlich.

Kontakt

Magnat Audio-Produkte GmbH

Lise-Meitner-Straße 9

50259 Pulheim



Telefon: +49(0)2234–807-0

E-Mail: info@magnat.de

Web: https://www.magnat.de/