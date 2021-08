Mit dem MA 900 hat Magnat Ende 2020 einen Hybrid-Vollverstärker ins Rennen geschickt. Bisher gab es ihn nur in Schwarz, ab Ende August 2021 soll er auch in der Farbe Silber erhältlich sein. Der Amp ist umfangreich ausgestattet.

Magnat MA 900: Technik & Ausstattung

In der Eingangsstufe arbeiten zwei ECC 81, die bei Magnat vorab eingebrannt werden und damit bereits ab Werk am optimalen Arbeitspunkt arbeiten. Bei der Endverstärkung setzt der MA 900 auf Transistoren, um ordentlich Leistung bereitstellen zu können. So bringt der Amp pro Kanal eine Dauerleistung von 200 Watt und eine Impulsspitzenleistung von 320 Watt.

Überzeugend ist auch die Konnektivität: Neben fünf Cinch-Hochpegeleingängen gibt es je einen Phono-MM- und MC-Eingang, je zwei optische und koaxiale S/PDIF-Eingänge sowie einen Bluetoothempfänger (aptX HD). Wer mag, kann über den Rec-Out das Fixpegelsignal zur weiteren Verwendung abgreifen.

Die Technik des MA 900 residiert in einem massiven Metallgehäuse, deren Frontplatte und Bedienelemente aus Aluminium bestehen. Eine Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten. Ein Test des Magnat MA 900 ist in Planung.

Preis Magnat MA 900: 1.199 Euro

Kontakt

Magnat Audio-Produkte GmbH

Lise-Meitner-Straße 9

50259 Pulheim



Telefon: +49(0)2234–807-0

E-Mail: info@magnat.de

Web: https://www.magnat.de/