Magnat MA 700 Hybrid-Vollverstärker mit Phono & DAC

Neues aus dem Hause Magnat: Mit dem MA 700 ergänzt der Hersteller sein Verstärkerportfolio in Form eines Hybrid-Vollverstärkers, bei dem analoge wie digitale Quellen Anschluss finden – und drahtlose Verbindungen sind per Bluetooth ebenfalls möglich.

Hybrid-Verstärker Magnat MA 700 mit Transistor- und Röhrentechnik

Der neue Spross der Magnat-Familie, gewissermaßen der kleinere Bruder des MA 900, ist mit einer Röhrenvorstufe ausgestattet, bei der, so Magnat, zwei selektierte und bereits vorgealterte ECC-81-Röhren die Eingangsverstärkung übernehmen. In der Endstufe setzt Magnat auf Transistoren, sodass an den Lautsprecherklemmen 2 x 50 Watt (8 Ohm) bereitstehen.

Wie bereits angedeutet, zeigt sich der Vollverstärker Magnat MA 700 in Sachen Konnektivität recht reichhaltig: Der Amp kommt mit vier analogen Hochpegeleingängen sowie einem zusätzlichen 3,5-mm-Audioeingang an der Front für portable Geräte, einem Phono Input (MM) sowie zwei Audio-Digitaleingängen (Toslink und Coax). Außerdem an Bord ist ein Bluetooth-aptX-Empfänger. Nicht zu vergessen ist darüber hinaus die HDMI/ARC-Schnittstelle mit CEC-Funktion, die Lautstärke ist mithin über die TV-Fernbedienung regelbar.

Der integrierte DAC des Magnat MA 700 kann digitale Musikdaten bis hoch zu 24 Bit/192 kHz verarbeiten, die transistorisierte Endstufensektion läuft im Class-AB-Betrieb. Weitere Features sind eine zuschaltbare Loudness-Funktion, ein Kopfhörerverstärker mit 6,35-mm-Klinkenausgang, ein Sub Out, eine abschaltbare Höhen-/Tiefen-Klangregelung sowie ein Fixed Out zum Anschluss einer externen Endstufe oder zur Nutzung als Rec Out. Eine Fernbedienung zählt natürlich ebenfalls zum Lieferumfang.

Preis Magnat MA 700 Vollverstärker: 899 Euro

Kontakt

Magnat Audio-Produkte GmbH

Lise-Meitner-Straße 9

50259 Pulheim



Telefon: +49(0)2234–807-0

E-Mail: info@magnat.de

Web: https://www.magnat.de/