Neues Jahr, neue Köpfe: Magnat und Heco haben mit Herrn Christian-A. Müller einen neuen Sales Director bekommen, der das Team in Pulheim vertrieblich verstärken wird.

Christian-A. Müller ist in der Branche kein Unbekannter: Der Diplom-Kaufmann mit Wurzeln im Rheinland hat schon einige Marken auf ihrem Weg begleitet. So war Müller von 2008 bis 2014 als General Manager bei Harman Deutschland tätig und danach als Director of Sales bei Libratone, wo er für das europäische Business verantwortlich zeichnete. Nun ist der 53-Jährige für alle Vertriebstätigkeiten von Magnat und Heco verantwortlich und will „beide Marken mit frischem Schwung auf ihrem Erfolgskurs“ vorantreiben.

Das Team von Magnat in Pulheim empfange Herrn Müller mit offenen Armen, so Shandro Fischer, Director of Product Development & Marketing und Prokurist der Firma: „Wir freuen uns sehr, Christian-A. Müller als unseren neuen Sales Director an Bord willkommen zu heißen. Seine herausragende Kompetenz und Erfahrung auf allen Gebieten von Vertrieb und Handel sind ein echter Zugewinn für unsere Firmengruppe.“

Wir wünschen viel Erfolg einen guten (Vertriebs-)Start ins neue Jahr!

