Vorführung bei Hifi Bamberg: Magico S3 aus 2023

Hifi Bamberg schließt seine Veranstaltungsreihe dieses Jahres mit einem veritablen Kracher ab: Gabriel Zunner vom Hamburger High-End-Vertrieb Audio Components fährt am 25. November in den neuen Hörräumen des Studios in Hirschaid satt auf:

Die brandneuen „Full Metal“-Lautsprecher Magico S3 des 2023er Modelljahrs werden versorgt von der ebenfalls nicht gerade metallfrei gestalteten Heavy-Duty-Verstärkerkombi aus der Pass Labs XP32-Vorstufe und den XA200.8-Mono-Endstufen. Als digitales Frontend dienen ganz standesgemäß der Streamer Meitner MA3 sowie der Über-DAC Meitner DA2 V2.

Ganz abgesehen von der grundsätzlich nicht gerade im Überfluss vorhandenen Möglichkeit, Komponenten dieser Güte unter besten Bedingungen zu hören, dürfte auch der Umstand neugierig machen, dass die neuen S3 2023 in hohem Maße vom gesammelten Wissen und den technologischen Fortschritten der M9-Entwicklung profitiert haben sollen, wie Magico mitteilen lässt. Kleine Erinnerung: Selbige M9 wartet mit einem Paar-Preisschild von 900.000 Euro auf.

Damit nicht nur Musik, sondern darüber hinaus maximal viel sowie kompetente Information bei den Besuchern ankommt, steht neben Gabriel Zunner von Audio Components das Team von Hifi Bamberg zur Verfügung. Und natürlich lässt sich in diesem Zuge nicht nur über Lautsprecher, sondern auch über Hifi-Elektronik und andere interessante Dinge, die das Musikhören verschönern, unterhalten.

Um Anmeldung wird gebeten: https://event.hifi-bamberg.de/

Preise:

Magico S3 2023: ab 64.900 Euro (Paar)

Pass Audio XP32: 21.750 Euro

Pass Audio XA200.8: 52.800 Euro (Paar)

Meitner MA3: 10.480 Euro

Meitner DA2 V2: 29.000 Euro

Datum:

November 2023, 10:00 – 17:00 Uhr

Kontakt

HiFi Bamberg

Industriestraße 13

96114 Hirschaid



Telefon: +49(0)951-2091091

E-Mail: info@hifi-bamberg.de

Web: https://www.hifi-bamberg.de/