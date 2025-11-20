Weiße Lautsprecher, schwarzer Freitag, roter Stift: Dass viele Marken zum Black Friday interessante Angebote machen, ist nichts Neues. Dass sich jedoch auch die Hamburger Lautsprechermanufaktur Lyravox dazu entschlossen hat, ist definitiv eine Meldung wert – nicht zuletzt, weil die vier Monolith-Modelle, die für diese Aktion vorgesehen sind, durchaus ihren Preis haben. Hier lässt sich jetzt richtig sparen – nämlich bis zu 14.500 Euro.

Black Week bei Lyravox – streng limitiert!

Vier Lyravox-Modelle werden für den Zeitraum der Black Week ab dem 20.11.2025 mit einem Preisvorteil von 25 Prozent angeboten – Lieferung und Einmessservice sind dabei mit inbegriffen. Aber Achtung: Pro Modell steht jeweils nur ein Paar für die Aktion zur Verfügung. Interessierte müssen also schnell sein.

Um was geht’s?

Die Aktion umfasst die Lyravox-Modelle Karlos Monolith, Karlmann Monolith (fairaudio-Test), Karlsson Tower (fairaudio-Test) und Karlsson Monolith (fairaudio-Test), deren reguläre Listenpreise zwischen 20.000 Euro und 58.000 Euro liegen. Charakteristisch für diese Lautsprecher sind massive Kunststeingehäuse, Treiber von Accuton, ein vollintegriertes Verstärker- und DSP-System sowie das markentypische, minimalistische Design.

Inklusive

Wir haben es schon erwähnt, doch es sei noch einmal hervorgehoben: Im Aktionspreis inbegriffen ist die Lieferung samt Raumeinmessung durch Lyravox, inklusive bis zu drei schaltbarer Klang-Presets. Dieser Service, der normalerweise mit 1.599 Euro zu Buche schlägt, gehört fest zur Philosophie des Hauses: Ein Lautsprechersystem ist erst dann komplett, wenn es optimal auf den Raum abgestimmt ist, heißt es bei Lyravox.

Das Angebot gilt für neuwertige Vorführmodelle mit voller Garantie. Die Aktion startet ab heute – alle Informationen dazu finden sich auf der Homepage des Herstellers.

Kontakt

Lyravox

Jaffestraße 6

21109 Hamburg



Telefon: +49(0)40-320 89 79 80

E-Mail: info@lyravox.de

Web: https://lyravox.com/