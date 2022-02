Das 2017 gegründete Unternehmen Lypertek hat sich in seiner kurzen Geschichte bereits einen Namen im Bereich der Kopfhörertechnologien gemacht. Mit dem neuen Modell PurePlay Z5 stellt Lypertek einen mit zahlreichen Features ausgestatteten kabellosen Kopfhörer vor.

Lypertek PurePlay Z5: Features und Technologie

Der seit gestern erhältliche Kopfhörer ist ein True-Wireless-Modell im In-Ear-Format, das auf dynamische 10-mm-Treiber setzt und als erster Kopfhörer der Marke Lypertek mit einem aktiven Noise-Cancelling ausgestattet ist. Das volle Potenzial des Kopfhörers wird mit der kostenlosen PureControl-ANC-App ausgereizt, die zahlreiche Individualisierungsoptionen bietet.

So gibt es beispielsweise einen Ambient-Modus, in dem man die Außenwelt noch wahrnehmen kann, ohne die In-Ears aus dem Gehörgang nehmen zu müssen. Der Auto-Ambient-Modus schaltet sich automatisch ein, wenn die Audioausgabe angehalten oder pausiert wird. Der LDX-Audiomodus wiederum ruft ein spezielles DSP-Profil ab, das dem Klang – so heißt es in der Pressemitteilung – mehr Wucht, Energie und räumliche Breite verleihe.

Die Touch-Bedienung des neuen Lypertek-In-Ears kann individuell angepasst werden. So lassen sich zum Beispiel einzelne Befehle „entfernen“, um das Risiko der Fehlbedienung durch ungewollte Berührungen zu minimieren. Die Akkuleistung gibt Lypertek mit vier Stunden (bei aktiviertem ANC) bzw. sieben Stunden (ohne ANC) an. Das mitgelieferte Ladecase kann vier zusätzliche Ladezyklen stemmen.

Lypertek liefert den PurePlay Z5 mit einer umfassenden Kollektion an Ohrpassstücken aus, sodass „Tight fit“ gewährleistet sein dürfte. Hier geht es zur Produktseite.

Preis Lypertek PurePlay Z5: 129 Euro

