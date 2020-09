Das in Hongkong ansässige Unternehmen Sound Innovation Co. produziert unter der Marke Lypertek Kopfhörer mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Wie der Vertrieb KS Distribution mitteilt, wurde das Sortiment soeben um den Levi True-Wireless-Kopfhörer erweitert.

Man habe, so die Pressemitteilung, bei der Entwicklung besonderen Wert auf Komfort und Passform gelegt. Zentrale Forderungen an das Design-Team: ein optimaler Mix aus sicherem Sitz und komfortablem Tragegefühl. Das „unangenehme Hineindrücken des Ohrhörers in den Gehörgang“ gebe es mit dem Levi nicht, verspricht der Hersteller.

Im Lypertek Levi wirken dynamische Treiber, die – so die Pressemitteilung weiter – einen kraftvollen, fesselnden, dennoch klaren Klang lieferten. Ein Multifunktionsknopf gestattet es unter anderem, die Wiedergabe zu pausieren bzw. zu starten, Titel zu überspringen, die Lautstärke zu regeln oder Anrufe zu beantworten. Neben der Freisprechanlage ist auch die Möglichkeit, Sprachassistenten zu nutzen, an Bord.

Der Lypertek Levi wird mit einem Lade-Case geliefert, dessen frontseitige LEDs zuverlässig Auskunft über den Ladezustand geben sollen. Eine Akkuladung der Kopfhörer soll für acht Stunden Hörgenuss reichen, weitere 40 Stunden sind durch den Einsatz des Cases möglich, wobei eine Fast-Charge-Funktion mit bereits 15 Minuten Ladezeit zusätzliche zwei Stunden Hörzeit ermögliche. Aufladen ist wahlweise per USB-C-Anschluss oder kabellos möglich.

Eine One-Step-Einrichtungsfunktion gestattet es, die True-Wireless-In-Ears bereits durch das Öffnen des Ladecases direkt mit dem entsprechenden Bluetooth-Gerät (Bluetooth 5.0, AAC/SBC) zu koppeln. Der Ambient Sound Modus lässt Umgebungsgeräusche von draußen auf Wunsch durch – sodass für ein kurzes Gespräch die Kopfhörer nicht aus dem Ohr genommen werden müssen.

Der Lypertek Levi True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer ist ab dem 24.9.2020 zum Preis von 79 Euro über Amazon erhältlich. Weitere Infos zum Kopfhörer finden Sie auf der Herstellerwebsite: https://www.lypertek.com/.

