Mit dem TDAI-2210 stellt Lyngdorf Audio ganz frisch einen Streaming-Verstärker vor, der sich mit Blick auf die hauseigene Modellpalette zwischen die Amps TDAI-1120 und TDAI-3400 positioniert. Der Lyngdorf TDAI-2210 kombiniert digitale Verstärkungstechnologie mit integrierten Streaming-Funktionen sowie einer Raumkorrektur-Funktion.

True digital

Der neue Lyngdorf TDAI-2210 ist ein umfangreich ausgestatteter Streamingverstärker mit einer Ausgangsleistung von 105 Watt pro Kanal an 8 Ohm. Nomen est omen: Wie alle TDAI-Modelle (True Digital Amplifier Integrated) arbeitet der 2210 vollständig digital bis kurz vor den Lautsprecherausgängen. Und so erfolgt auch die Lautstärkeregelung des Lyngdorf TDAI-2210 nicht über herkömmliche analoge Komponenten, sondern über eine Veränderung der Spannung in der Leistungsstufe. Das soll Verzerrungen und Rauschen weiter minimieren.

Ein Herz für Mitspieler …

Für Mitspieler zeigen sich eine Reihe von Anschlussmöglichkeiten: Die Digitalsektion kommt mit acht Eingängen – von USB-C über S/PDIF optisch und koaxial bis hin zu HDMI 2.1 – und die analoge mit zwei Hochpegel-RCA-Eingängen. XLR-Inputs und ein Phonoboard (MM) gibt’s optional. Und wer seine Musik streamen will, freut sich außerdem über Internet Radio (airable), Spotify Connect, TIDAL Connect, Roon Ready, Google Chromecast, Apple AirPlay2, DLNA Support (UPnP/see DLNA formats), Local file playback (USB) oder auch Bluetooth.

Anpassung an den Hörraum

Ein weiteres neues Merkmal des Lyngdorf TDAI-2210 ist der Farb-Touchscreen mit Glasoberfläche, der die Steuerung und Konfiguration erleichtert. Über das Menü lassen sich zentrale Funktionen direkt am Gerät bedienen. Die integrierte Raumkorrektur RoomPerfect – für diese bietet der Amp einen Mikrofonanschuss – analysiert die akustischen Eigenschaften des Hörraums und passt das Klangbild entsprechend an. Ziel ist es, eine konsistente Wiedergabequalität unabhängig von der Raumakustik zu ermöglichen: Bassdröhnen, Bassmangel, ungleichmäßiger Bass oder eine diffuse Klangbbildung können direkt angegangen werden. Die Einrichtung erfolgt über die Lyngdorf-App und sei mit Blick auf die Handhabung sehr einfach, so die Dänen.

Made in DK

Bei Lyngdorf ist man stolz darauf, dass die Produktion im eigenen Werk in Skive (Region Midtjylland) erfolgt. Es heißt außerdem, dass jedes Gerät vor Auslieferung einem umfassenden Funktionstest unterzogen wird, bei dem alle Ein- und Ausgänge sowie beide Endstufen auf optimale Messwerte geprüft werden.

Verfügbarkeit und Preis

Der Lyngdorf TDAI-2210 wurde auf der High End 2025 (15.–18. Mai, München) erstmals vorgestellt. Nun geht es an die Serienproduktion: Der Marktstart ist für September 2025 vorgesehen. Der Preis: 3.999 Euro

Kontakt

Drei H Vertriebs GmbH

Kedenburgstraße 44 / Haus D

22041 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49(0)40 375 075 15

E-Mail: info@3-h.de

Web: https://3-h.de/